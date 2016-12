2016-12-29 04:07:00.0

Der ganz persönliche Rückblick von Jasmin Nimar aus Dorschhausen „Das hätte ich nie für möglich gehalten“

Die Studentin ist im vergangenen Jahr viel herumgekommen. Was sie am meisten beeindruckt hat, war eine ganz besondere Hochzeit Von Manuela Frieß

Nicht nur drei Wochen Kenia standen in diesem Jahr bei Jasmin Nimar auf dem Programm, die 22-jährige aus Dorschhausen war zudem auch noch in Südkorea und Thailand. „Ich bin nicht nur bei der Freiwilligenorganisation der Maristenbrüder engagiert, sondern auch noch bei Rotaract – der Jugendorganisation der internationalen Rotary-Bewegung – und als Distriktsvorsitzende durfte ich mit nach Asien“, erklärt Jasmin ein wenig stolz.

Mit acht anderen Freiwilligen aus Mindelheim und Umgebung war sie zusammen mit Frater Michael und Christian Dobrinkat im August und September für drei Wochen in Orore in Kenia. Das war nicht die erste Aktion der jungen Dorschhausenerin mit dem CMI, dem Volontärsprogramm der Maristenbrüder. Schon nach ihrem Abitur 2013 hat sie für ein Jahr in einem sozialen Projekt in Bolivien gearbeitet. Und das ganz ohne vorherige Spanisch-Kentnisse. „Aber wenn man ins kalte Wasser geworfen wird, dann geht das schon auch“, sagt sie und lacht.

Monatelange Vorbereitung

Für die Fahrt nach Kenia, wo sie in den Ferien Internatskinder betreuen sollten, wurden die Freiwilligen jedoch nicht ins kalte Wasser geworfen. Sie haben bereits im Dezember 2015 angefangen sich zu treffen um alles gemeinsam zu planen, erzählt die engagierte Studentin. Schließlich wurde dieses Ferienprogramm dort in diesem Jahr zum ersten Mal durchgeführt. „Viele der Kinder können oder wollen nicht aus der Schule weg, entweder, weil sie ihren Eltern nicht als zusätzliche Esser zur Last fallen wollen oder weil sie vielleicht Waisen sind, die in Pflegefamilien oft schwer arbeiten müssen, auch geschlagen werden oder ähnliches erleiden“, berichtet Jasmin. Dabei waren alle Teilnehmer des Projekts froh, dass die Kinder Englisch sprachen, auch wenn es sich oft ganz anders anhörte wie sie es in der Schule gelernt hatten, findet die 22-Jährige. Zu den kleineren sprachlichen Missverständnissen, kamen größere kulturelle Unterschiede, die die Aktion für die Freiwilligen aus dem Unterallgäu manchmal zu einer Herausforderung machten. „Die 60 Kinder die wir betreuten, waren zwischen zehn und fünfzehn Jahre alt und alle sehr ernst und anfangs recht distanziert. Erst nach und nach tauten sie auf und wir konnten unbeschwert miteinander spielen und lachen.“

Eindrucksvolle Erlebnisse

Der Aufenthalt im Internat in Orore – gleich am Ufer des Viktoriasees – war jedoch nicht alles, was die elf Unterallgäuer zu sehen bekamen: die dritte Woche war zum Sightseeing in Kenia reserviert und bescherte Jasmin Nimar ein eindrucksvolles Erlebnis: den Besuch einer Massai Hochzeit. „Das war wirklich so unglaublich, dass wir mitten im afrikanischen Busch bei diesem ganz besonderen Fest dabei sein durften“, schwärmt sie. „Das hätte ich nie für möglich gehalten!“

Wieder zu Hause, haben die Teilnehmer der Reise einen Kalender drucken lassen um mit seinem Verkauf das nächste Sommer-Camp dort finanziell zu unterstützen. Auch eine CD mit den Liedern die gemeinsam mit den kenianischen Schülern und den Deutschen dort gesungen wurden, ist in Arbeit und soll der weiteren Unterstützung des Projekts dienen. Wenn wahrscheinlich im Jahr 2018 die nächsten Unterallgäuer nach Orore fahren, wäre sie am liebsten gleich wieder mit dabei, will aber auch anderen Jugendlichen die Möglichkeit geben, solch einmalige Dinge zu erleben. Für Jasmin Nimar steht fest, dass 2016 bisher ihr ereignisreichstes Jahr war. Doch auch das nächste hält schon einige internationale Termine für sie bereit: zwei Monate Praktikum in Rom und unter Umständen im Sommer auch ein Besuch in den USA, bei einer Rotaract Versammlung, bei der sie vielleicht einen Vortrag halten darf. Wer jetzt denkt, dass der jungen Unterallgäuerin das alles geschenkt wird, der irrt gewaltig. „Neben meinem Politikwissenschaftsstudium arbeite ich in Mittagsbetreuungen in Augsburg, damit ich das alles finanzieren kann“, berichtet die quirlige Studentin. Ihr ist klar, dass sie wirklich viel unterwegs ist, aber ihr mache die Arbeit in den Jugendverbänden nun mal Spaß, sagt sie. Und außerdem: „Ich bin nur einmal jung, wenn ich das jetzt nicht mache, wann dann?“

Kontakt: Weitere Infos zum CMI Freiwililgendienst und zu den Aktionen der Maristenbrüder weltweit erteilt Frater Michael Schmalzl unter br.michael@maristen.org. Auch der Vertrieb der Kalender läuft über ihn.