2017-05-06 09:03:00.0

Justiz „Das hätte viel früher auffallen müssen“

Jetzt spricht der Anwalt des VG-Mitarbeiters, der wegen Untreue auf der Anklagebank sitzt. Er sagt: Sein Mandant kann nicht alleine für alle Fehler im Türkheimer Steuerskandal verantwortlich gemacht werden Von Alf Geiger

Noch in diesem Sommer wird der Prozess gegen einen Mitarbeiter der Kämmerei der Gemeinde Türkheim eröffnet. Der langjährige Angestellte der Verwaltungsgemeinschaft Türkheim ist nach Auffassung der Staatsanwaltschaft Memmingen alleine verantwortlich dafür, dass über Jahre hinweg zu wenige Steuerbescheide verschickt worden sind.

Die Anklage lautet auf Verdacht der Untreue – ein Vergehen, das mit einer Höchststrafe von bis zu fünf Jahren Gefängnisbestraft werden kann. Für den Rechtsanwalt des Angeklagten geht die Memminger Staatsanwaltschaft mit diesem Vorwurf aber viel zu weit: Vor allem der von den Ermittlern unterstellte Vorsatz ist für Dr. Gregor Rose, Fachanwalt für Strafrecht aus München, problematisch: „Mein Mandant hat ganz sicher nicht vorsätzlich gehandelt. Auch wenn es schwierig zu erklären ist: Er konnte gar nicht anders handeln“, sagt der Jurist. Dies werde er im Prozess dann auch mit entsprechenden medizinischen Gutachten beweisen, so Rose.

Der Strafrechtler geht sogar noch weiter und glaubt, dass die Anklage gegen den Mitarbeiter auch von den wirklichen Verantwortlichen für den Steuerskandal ablenken soll. Dass jetzt nur sein Mandant auf der Anklagebank sitzt, ist für Rechtsanwalt Gregor Rose ein Fehler: „Mein Mandant hat zu keinem Zeitpunkt mit Vorsatz gehandelt.“

Wie mehrfach berichtet, haben die vier Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Türkheim durch nicht erlassene Steuerbescheide fast drei Millionen an Gewerbe- und Grundsteuer verloren. Durch die Systematik des kommunalen Finanzausgleichs werden jedoch die Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinden abgefedert.

Den tatsächlichen Schaden, der durch die laut Anklage vorsätzliche Untreue des Angeklagten entstanden sei, beziffert Chef-Ermittler Dr. Christoph Ebert mit mehr als 1,3 Millionen Euro. Dieser Schaden sei entstanden, weil über einen Zeitraum von vier Jahren – also von 2007 bis 2010 – keine oder zu wenige Gewerbesteuerbescheide verschickt wurden.

Dabei geht die Staatsanwaltschaft von vier Fällen der Untreue aus: Jedes Jahr, in dem der Angeklagte untätig war, werde als einzelner Anklagepunkt betrachtet, da er sich „jedes Jahr neu motiviert hat, die Taten zu begehen“, so Ebert. Die weiter zurückliegenden Vergehen sind verjährt.

Der Schaden an nicht eingeforderter Grundsteuer wird mit 237 620 Euro beziffert, die von den VG-Gemeinden von 2002 bis 2011 an Grundsteuer nicht eingetrieben wurden. Das Verfahren wegen dieser Vergehen wurde eingestellt, da der Schaden nicht im Verhältnis zur veruntreuten Gewerbesteuer liege.

Wie berichtet, hatten sich die Ermittlungen der Memminger Fahnder nur auf eine Person, einen Sachbearbeiter der Verwaltungsgemeinschaft Türkheim, konzentriert. Für Oberstaatsanwalt Ebert steht nach dem Abschluss der umfangreichen und aufwendigen Ermittlungen fest, dass der Verdächtige vorsätzlich gehandelt und sich damit des Vorwurfs der Untreue schuldig gemacht hat. Die Ermittler kamen zum Ergebnis, dass die Vorgesetzten des Sachbearbeiters müssen aus strafrechtlicher Sicht wohl keine Konsequenzen fürchten, da sie offenbar sofort gehandelt hatten, als sie einen ersten Verdacht geschöpft hätten.

Und das ist es, was nicht nur bei Rechtsanwalt Gregor Rose Kopfschütteln auslöst: „Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft hätten den Vorgesetzten wesentlich früher auffallen können und müssen. Die alleinige Verantwortung meines Mandanten für den Schaden geht jedenfalls viel zu weit“, sagt Rose.

Für ihn steht fest, dass die Verantwortlichen der Gemeinde bereits 2010 von Bearbeitungsrückständen Kenntnis gehabt haben müssen. Mehrere Unternehmer seien auf den Bürgermeister und Mitarbeiter im Rathaus zugegangen. Dem Angeklagten sei auch bekannt, dass wohl schon in 2009/2010 zumindest ein Steuerberater beim damaligen Bürgermeister vorstellig geworden sei. Rose: „Demgemäß überrascht, dass die Ermittlungen sich nur auf eine Person fokussieren“.

Dass der Fall überhaupt ins Rollen kam, geht wohl auf eine entsprechende Anzeige eines Steuerberaters zurück, der angesichts der über Jahre hinweg ausstehenden Steuerbescheide keinen anderen Ausweg mehr sah, als die Justiz einzuschalten. Für Rechtsanwalt Gregor Rose ist es völlig unverständlich, dass in den Jahren 2001 bis 2010 keiner im Rathaus oder in den Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaft etwas davon mitbekommen haben will, dass viel zu wenig Steuerbescheide verschickt wurden.

Auch Chef-Ermittler Dr. Christoph Ebert von der Memminger Staatsanwaltschaft hält die Klärung der Frage auch nach dem Abschluss der Ermittlungen für „interessant“. Nicht ausgeschlossen, dass es nach dem Prozess neue Ermittlungen geben könnte.

Diese Frage wird vor allem dann wichtig, wenn im Nachgang des Ermittlungsverfahrens noch Schadensersatzansprüche durch den Staat an die beteiligten Personen gestellt werden sollten. Dann wäre auch die Frage nach einer möglichen Fahrlässigkeit zu klären.

Da die Disziplinarbefugnisse hinsichtlich des Sachbearbeiters bei der Verwaltungsgemeinschaft Türkheim auf die Landesanwaltschaft Bayern übertragen wurden, ist ein Disziplinarverfahren eingeleitet worden, das derzeit ruht.