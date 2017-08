2017-08-27 18:03:00.0

Infrastruktur in Stetten Das schnelle Internet kommt

Stetten entscheidet sich für „Gas und Glas“. Von Sandra Baumberger

Bürger der Gemeinde Stetten surfen künftig schneller im Internet. Wie die Gemeinde in ihrem aktuellen Mitteilungsblatt schreibt, haben sich 80 Prozent der Stettener und 70 Prozent der Erisrieder für einen Gasanschluss und damit das Projekt „Gas und Glas“ von Erdgas Schwaben und Schwaben Netz entschieden. Dabei werden wie berichtet die Haushalte ans Erdgasnetz angeschlossen und dabei Leerrohre für Glasfaserleitungen verlegt, die das Surfen im Internet beschleunigen sollen.

Um das Projekt zu verwirklichen, mussten sich mindestens 55 Prozent der Haushalte für einen Gasanschluss entscheiden. Noch im Juli hatte es wie berichtet auf der Kippe gestanden, weil die erforderliche Quote gut zwei Wochen vor Ablauf der Frist noch nicht erreicht war. Bürgermeister Richard Linzing hatte daraufhin die Werbetrommel gerührt: Zusammen mit den Gemeinderäten besuchte er die Bürger auch zu Hause, um sie von dem Vorhaben zu überzeugen, in dem er eine „historisch einmalige Chance“ sieht. Dieser Einsatz hat sich offenbar gelohnt. „Die Zukunft kann kommen!“, heißt es im Gemeindeblatt. Wann in Stetten mit den Bauarbeiten begonnen wird und ab wann die Bürger dann die schnellen Internetanschlüsse nutzen können, ist noch nicht bekannt.