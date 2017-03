2017-03-08 00:34:40.0

Wirtschaft „Das tut schon alles sehr weh“

Opel-Verkauf wird viele Stellen kosten, glaubt ein einstiger Spitzen-Funktionär

Für 1,3 Milliarden Euro kauft die PSA Peugeot Citroën den Autobauer Opel. In Bad Wörishofen befürchtet ein ehemaliger Spitzenfunktionär nun harte Einschnitte für die Belegschaft. „Das wird eine Menge Arbeitsplätze kosten“, glaubt Rolf Breuer. Er war 30 Jahre lang Betriebsrat bei Opel, zuletzt der Vorsitzende des Betriebsrats im Werk Bochum mit damals rund 16000 Mitarbeitern – als erster kaufmännischer Angestellter in der deutschen Automobilbranche.

„Das tut schon alles weh“, sagt Breuer mit Blick auf die Entwicklung von Opel. Das Werk Bochum zum Beispiel – mittlerweile stillgelegt – sei einst der „wettbewerbsfähigste Standort überhaupt“ gewesen, sagt Breuer. Als bundesweit Erste habe man mit ihm als Betriebsratsboss die Dauernachtschicht eingeführt. Heute machten das alle Hersteller so. Was mit Opel in den letzten Jahren passiert ist, nennt Breuer unverständlich. Im Fernsehen sehe er jetzt teilweise die Söhne seiner ehemaligen Kollegen vor den Kameras, viele bangten um ihre Jobs. Breuer ist seit 1996 im Ruhestand. Den Kontakt ins Unternehmen hält er aber immer noch, über ehemalige Kollegen. (m.he)