Erfolg für Naturschützer im Unterallgäu Dem Tod von der Schippe geflogen

Ein junger Schwarzstorch ist vor Kurzem aus dem Nest gefallen. Er hatte Glück im Unglück: Vogelexperten konnten das seltene Tier einfangen. Sie haben es wieder aufgepäppelt und nun in die Freiheit entlassen Von Melanie Lippl

Während Sie gerade diesen Text lesen, sind die dramatischen Stunden bereits Geschichte. Ein Sturz aus mehreren Metern Höhe. Todesgefahr. Rettung. Tägliche Fortschritte. Und dann: ein Jungfernflug in die Freiheit. All dies geschah heimlich, im Verborgenen – wie alles, was die Schwarzstörche betrifft. Denn es gibt im ganzen Unterallgäu wohl kein Tier (und vermutlich auch keinen Menschen), um dessen Aufenthaltsort ein solches Geheimnis gemacht wird wie bei dieser seltenen Vogelart – und das zu Recht. Denn die Schwarzstörche sind extrem sensibel. Sie galten in der Region als nahezu ausgestorben. Inzwischen siedeln sie sich wieder hier an – was auch daran liegt, dass Menschen, denen viel an den Schwarzstörchen liegt, dafür sorgen, dass diese ihre Ruhe haben.

Diesen Menschen ist es auch zu verdanken, dass wir hier von einer Geschichte mit Happy End berichten können. Begonnen hat sie alles andere als glücklich: Vor gut zweieinhalb Wochen fiel ein junger Schwarzstorch aus dem Nest. Er war gerade einmal acht Wochen alt, also eigentlich zu jung, um das Nest zu verlassen. Das Knie geprellt und angeschwollen, den Flügel wohl ebenfalls leicht verletzt, lief das Tier auf dem Forstweg – was sehr ungewöhnlich ist für die scheuen, zurückgezogen lebenden Waldbewohner, die empfindlich auf kleinste Störungen reagieren, gerade in der Brutzeit. „Der dürfte da nicht laufen“ – das war Harald Farkaschovsky von der Arbeitsgruppe Schwarzstorchschutz des Landesbunds für Vogelschutz sofort klar.

Noch einen Tag hätte er nicht überstanden

Gemeinsam mit anderen Naturschützern fing er den Storch ein. Sie brachten das Tier quer durch den Landkreis in eine Auffangstation – auch ihr Standort soll geheim bleiben. Noch am selben Tag versuchten sie, den Storch zu füttern – doch er würgte alles wieder heraus. Beim zweiten Versuch hielten sie ihm den Schnabel auf, dann klappte es. Zum Glück, denn: „Der war total abgemagert. Noch einen Tag hätte er nicht überstanden“, sagt Farkaschovsky.

Nur wenige Menschen bekamen das seltene Tier zu Gesicht – und das auch nur zur Fütterung. Man wollte den Storch, der bereits nach wenigen Tagen um Fischchen, Mehlwürmer und Eintagsküken bettelte, nicht zu sehr an den Menschen gewöhnen. Antibiotika und eine Aufbauspritze taten das Übrige, um das Tier wieder aufzupäppeln.

Der Grund für den Absturz war bald ermittelt: Ein Ast, der das Nest stützen sollte, war offensichtlich abgebrochen. Das Nest befand sich in Schieflage. Ein paar Tage nach dem ersten Storch fiel eins der Geschwister aus dem Nest. Doch dieser Vogel ließ sich nicht einfangen. Stattdessen bewies er seine Flugkünste und war nach zwei Tagen wieder oben im Nest bei seinen beiden anderen Geschwistern gelandet.

Abflug auf einer Waldwiese

Nach 18-tägiger Pflege war es bei seinem Bruder soweit: Die Naturschützer wollten den Storch wieder in die Freiheit entlassen. Am Feiertag brachten sie ihn zu einer abgelegenen, stillen Waldwiese, etwas abschüssig, so, dass das Tier wie ein Flugzeug gegen den Wind starten kann. Doch diesen Gefallen tut der Schwarzstorch den Naturschützern, die sich in 100 Meter Entfernung niedergelassen haben, vorerst nicht. In den ersten Minuten beäugt er nur seine Umwelt. Nach einer Viertelstunde beginnt der Storch sich zu bewegen, fängt ein paar Heuschrecken und Insekten. Erst nach eineinhalb Stunden ist es so weit: „Cäsar“, wie ihn Farkaschovsky getauft hat, hebt ab zu seinem Jungfernflug über Menschen und Kühe – irgendwie passend, an Mariä Himmelfahrt.

Harald Farkaschovsky gelang ein einzigartiges Foto von Cäsars ersten Flügelschlägen in der Luft. Einen Namen vergibt der Storchenexperte übrigens nur an besondere Tiere. Warum es genau „Cäsar“ geworden ist, weiß er auch nicht. „Der hat den einfach so von mir bekommen“, sagt er über den Namen. Schließlich laufe die Römerstraße durch die Region und „die Sepp-und-Resi-Mentalität gefällt mir nicht“, begründet Farkaschovsky seine Entscheidung. Nur zu gern würde er wissen, wohin es Cäsar in Zukunft verschlägt. Doch die derzeitige „Rucksackmethode“, um Tiere mit Peilsendern auszustatten, befürwortet er nicht. Farkaschovsky hält die Gefahr für zu groß, dass ein Vogel sich damit im Baum verhängt. „Da ist mir die Kreatur zu schade.“ Auch einen Ring ums Bein hat Cäsar nicht bekommen – das hätte einen viel zu großen Aufwand bedeutet, inklusive Genehmigung. Wenn sich die Mini-Sender am Ring, die derzeit getestet werden, als gut erweisen, dann könnte sich der Storchenexperte das auch für „seine“ Tiere vorstellen. Denn offene Fragen hat er noch genug: Wie fliegen die Störche zur Windkraft? In welchen Gewässern fischen sie? Wohin zieht es sie im Laufe des Jahres?

Wohin es Cäsar wohl verschlägt? „Es gibt ja die Möglichkeit, dass er sich in eine Tschechin oder Polin verliebt“, sagt Farkaschovsky. Nicht jeder hat solches Glück wie der Jungstorch, auf so kompetente Retter zu treffen: Sein Horst wurde von der Arbeitsgruppe Schwarzstorchschutz überwacht, die eng mit dem Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, den bayerischen Staatsforsten sowie Land-, Jagd- und Forstwirten zusammenarbeitet. Die Dunkelziffer bei verunglückten Schwarzstörchen ist hoch, glaubt Farkaschovsky. Cäsar selbst war das erste Tier, das er gemeinsam mit wenigen anderen Helfern aufgepäppelt hat. Und auch sonst kennt er nur wenige andere Fälle.

250 Schwarzstorch-Paare in ganz Bayern

Kein Wunder: Denn allein die Anzahl der erwachsenen Schwarzstörche ist nicht gerade hoch. Zwischen 200 und 250 Paare gibt es in Bayern, sagt Farkaschovsky. Sie alle sind „streng geschützt“. Umso mehr freut es den Storchenexperten, dass in diesem Jahr mehr als 50 Jungstörche aus dem Unter-, Ober- und Ostallgäu flügge geworden sind.

Die Informationen darüber, wo genau diese Tiere aufgewachsen sind, wird der Storchenexperte ebenso geheim halten wie den Geburtsort von Cäsar. Wenn dessen Eltern das Nest in Richtung Winterquartier verlassen haben, werden sich die Vogelschützer daran machen, den Horst wieder zu stabilisieren. So können die Tiere bei ihrer Rückkehr in ein frisch saniertes Heim einziehen. Wenn das mal kein Happy End ist ...

So kann man helfen

