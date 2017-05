2017-05-09 00:32:42.0

Versammlung Dem Turnverein droht eine Führungskrise

Nach 51 Jahren im Amt will Siegfried Hasler den Vorsitz des größten Türkheimer Vereins abgeben. Weil sich kein Nachfolger findet, ist guter Rat jetzt ganz schön teuer Von Alf Geiger

Gut 1200 Mitglieder hat der TSV 1981 Türkheim – doch keiner davon will den Posten des Vorsitzenden übernehmen. Bei der jüngsten Mitgliederversammlung wollte Siegfried Hasler (73) sein Amt eigentlich in jüngere Hände übergeben – und nach 51 Jahren im Amt des Vereinschefs hätte er sich einen reibungsloseren Übergang gewünscht. Doch daraus wurde nichts: Der TV hat keinen gewählten Vorstand mehr, die bisherigen Vorstände führen ihre Posten vorerst kommissarisch weiter.

Die Hoffnung liegt jetzt auf einem Seminar für Führungskräfte, zu dem TV-Geschäftsführer Christian Schöffel einen externen Trainer des BLSV einladen will. Der Experte soll dann versuchen, aus den Reihen der Abteilungsleiter oder der übrigen Mitglieder jemanden zu finden, der bereit ist, Verantwortung zu übernehmen. Das lässt sich der TSV einiges kosten: 1600 Euro Beratungshonorar nimmt der externe Coach, durch dessen Motivationsschub sich dann ein neuer „Vor-Turner“ finden lassen soll.

ANZEIGE

Für Siegfried Hasler war es eine Enttäuschung, auch wenn er selbst durchaus Verständnis hat, dass sich angesichts seiner langjährigen und erfolgreichen Amtszeit nicht gleich ein Nachfolger aufdrängte. Seit 51 Jahren lenkt Hasler den Turnverein und hat in dieser Zeit praktisch alle Entscheidungen im Turnverein mitverantwortet – nicht zuletzt den Bau der vereinseigenen TV-Halle. Dafür ist der „Mister Turnverein“ nicht nur in „seinem“ TV hoch angesehen, zuletzt wurde er auch vom Bayerischen Landessportverband (BLSV) mit der „Ehrennadel in Gold mit Brillanten und Urkunde“ ausgezeichnet, eine der höchsten Ehrungen, die es beim BLSV überhaupt gibt und die nur sehr selten verliehen wird.

„Viele im Verein haben offenbar Angst, dass ihnen die Aufgabe über den Kopf wächst“, glaubt Hasler, sieht aber auch Ursachen für die Verweigerungshaltung im direkten Umgang der Turner untereinander: „Es fehlt der Gedanke an den Gesamtverein“, hat Hasler beobachtet: „Die Abteilungen arbeiten zu sehr für sich, dadurch hat der Zusammenhalt abgenommen“, bedauert der kommissarische TV-Vorsitzende.

Er selbst war kein großer Fan von der Idee, sich externe Beratung ins Haus zu holen, aber: „Nachdem sich keiner gefunden hat, muss das wohl sein“.

Nicht nur Haslers Amt als Vorsitzender bleibt vorerst vakant, auch der 2. Vorsitzende Manfred Hiller will nach zwei Amtsperioden nicht mehr weitermachen. Und Schriftführerin Christa Hiller wünscht sich ebenso eine jüngere Nachfolgerin.

Der TV bietet seinen gut 1200 Mitgliedern in den Abteilungen Aikido, Badminton, Leichtathletik, Morgengymnastik, Damen-Sportgymnastik, den Jung-Akrobaten „Acrobatica Fantasica“, Jungturnern und Mutter-und-Kind-Turnen, den Power-Dancers, der selbstständigen Tennisabteilung, Tischtennis und den Türkheimer Wertachfunken eine breite Angebotspalette, was den Posten des Vereinschefs natürlich auch sehr arbeits- und zeitintensiv macht. Viele der Abteilungen sind auch auf Initiative von Hasler gegründet worden, der selbst als Boxer zum TV kam. Hinzu kommt noch die Organisation von Veranstaltungen, am vergangenen Wochenende standen die Bayerischen Langstaffelmeisterschaften auf dem Programm.

Siegfried Hasler hat die Hoffnung aber noch nicht aufgegeben, dass sich aus den Reihen der aktiven und engagierten Mitglieder eine neue Führungsmannschaft finden lassen wird. Er selbst sagt jedenfalls jedem seine vollste Unterstützung zu: Er werde auch weiterhin mit Rat und Tat zur Seite stehen und für einen reibungslosen und erfolgreichen Übergang sorgen. Aber, so Hasler, jetzt sei es an der Zeit, dass „der alte Kapitän von Bord geht und ein neuer Kapitän das Ruder übernimmt“.

Doch es gab bei der Mitgliederversammlung auch noch Positives: Liane Hasler, Ehefrau des Vereinschefs, wurde für ihre Treue zum TV und ihre 50-jährige Mitgliedschaft zum Ehrenmitglied ernannt. Liane Hasler war jahrzehntelang im Tennis und Tischtennis aktiv und nahm sich unter anderem der Integration von Aussiedlern an.