2017-03-05 11:59:00.0

Special Olympics Den Medaillen auf der Spur

Für den Dorschhausener Langläufer Oliver Raabe stehen die deutschen und internationalen Winterspiele an. Da braucht es nicht nur Training, sondern auch Psychologie. Von Axel Schmidt

Die Erinnerung an die vergangenen Winterspiele der Special Olympics sind bei Oliver Raabe immer noch präsent. Und das liegt nicht nur an der passablen Medaillensammlung, die sich der Dorschhauser über die Jahre aufgebaut hat. „Inzell war schon top“, sagt der 45-jährige Ski-Langläufer. Nun stehen ihm gleich zwei Großveranstaltungen bevor: die nationalen Wettkämpfe in Willingen (6. bis 9. März) und direkt im Anschluss die Winter-Weltspiele in Schladming/Tirol (14. bis 25. März).

An beiden Wettbewerben, den Wettkämpfen für geistig behinderte Menschen, wird Raabe teilnehmen. Er leidet unter Dyskalkulie, der sogenannten Zahlenblindheit oder Rechenschwäche. Seinen erlernten Beruf als Bäckergeselle kann er deswegen nicht ausüben. Stattdessen arbeitet er seit Jahren in den Wertachtal Werkstätten der Lebenshilfe Ostallgäu in Marktoberdorf.

Hier gibt es seit einigen Jahren eine Trainingsgruppe, die Sportler verschiedener Disziplinen auf Special-Olympics-Wettkämpfe vorbereitet. Neben Langlauf steht etwa Schneeschuhlaufen hoch im Kurs. Trainiert werden die Sportler mit Handicap von Markus Reichart. Der 45-Jährige ist Abteilungsleiter Sport bei der Lebenshilfe Ostallgäu und betreut rund 120 Sportler in den verschiedensten Disziplinen.

2013 nahm er erstmals an den Wettkämpfen teil

Unter anderem eben Oliver Raabe. Der wird bei den nationalen Winterspielen als Titelverteidiger antreten. Denn in Inzell vor zwei Jahren gewann der Langläufer zwei Goldmedaillen, über die 3000- und 5000-Meter-Distanz. 2013, als er in Garmisch-Partenkirchen erstmals bei den Special Olympics, teilnahm, kehrte es ebenfalls mit zwei Goldmedaillen nach Hause zurück. Oliver Raabe hat also schon einmal bewiesen, dass er seiner Favoritenrolle gerecht werden kann.

Sein Trainer Markus Reichart ist zuversichtlich, dass es auch diesmal mit Edelmetall klappt. „Deutschlandweit gibt es eigentlich keinen, der ihm das Wasser reichen kann. Er hat sehr gut trainier, ist technisch besser geworden und körperlich bärig beinander“, sagt Reichart, der allerdings auch ein kleines, aber durchaus übliches Problem kennt. „Es ist oft so, dass die Sportler nach einem Wettkampf in ein mentales Loch fallen.“ Das sei aber völlig normal. Trotzdem sieht Reichart den Zeitpunkt der nationalen Winterspiele in Willingen als nicht ideal an. „Wir müssen dann eben sehen, dass wir den Fokus nach Willingen gleich wieder auf die Weltspiele in Schladming legen“, sagt er. Da sei dann Psychologie gefragt.

Bei einem Wachskurs hat er viel gelernt

Zumal in Schladming noch weitere Herausforderungen auf die Athleten zukommen. „Da ist so viel Trubel. Die Sportler nehmen derart viele Eindrücke auf, die sie oft gar nicht verarbeiten können. Oliver dürfte das noch am besten gelingen“, sagt Reichart. Ihm traut er bei den Weltspielen eine Medaille zu. Angesichts der Zeiten sei Bronze durchaus drin. Eine Medaille bei den Weltspielen ist auch das Ziel von Oliver Raabe. „Ich bin gut vorbereitet, ich bin gut in Form“, sagt der 45-jährige Dorschhauser. Und er hat die perfekte Ausrüstung: einen neuen Anzug und vor allem einen neuen Ski. Bei diesem könne man, je nach Schneebeschaffenheit, den Einsatz per magnetischem Klick ganz einfach und schnell wechsel. Ganz ohne den Ski neu zu wachsen. Obwohl auch das mittlerweile kein Problem mehr sein dürfte für Oliver Raabe. Er hat nämlich auch einen Wachskurs gemacht und dabei viel gelernt. „Die Skier sind bombig“, sagt er und kann es kaum erwarten, ehe es endlich losgeht. In Willingen startet Raabe über die 7,5 Kilometer im Massenstart sowie über die 2,5 Kilometer im Einzel. In Schladming werden es ebenfalls die 2,5 Kilometer sowie die fünf Kilometer sein, bei denen er sich der internationalen Konkurrenz stellt. Er wird übrigens nicht der einzige Vertreter der Lebenshilfe Ostallgäu in Tirol sein. Neben Raabe hat sich auch die Schneeschuhläuferin Rebecca Weiss einen Startplatz für die Weltspiele erkämpft.