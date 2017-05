2017-05-17 00:34:11.0

Jubiläum Der Anker im Dorfleben

Der Frauenbund Kirchdorf hat Grund zum Feiern. Wie er das tut, zeigt die Bedeutung des Vereins für den Ort

Wenn es in der Alten Schule in Kirchdorf hoch her geht, der Saal voller fröhlicher Menschen ist, dann hat oft der Frauenbund wieder ins Schwarze getroffen. Mit seinen zahlreichen und vielfältigen Veranstaltungen ist der Verein aus dem Kirchdorfer Ortsleben nicht mehr wegzudenken. Seit 40 Jahren gibt es den Frauenbund nun, klar, dass dieser Anlass groß gefeiert wurde. Selbstverständlich sorgt eine Abordnung der Kirchdorfer Musikanten mit ihrer Vorsitzenden Birgit Weber für die richtige Stimmung nach dem Festgottesdienst in der Pfarrkirche St. Stephan. Stadtpfarrer Andreas Hartmann spricht das Zitat des Ideengebers der Frauenbünde in Bad Wörishofen, Pfarrer Antanas Bunga, aus: „Ein Pfarrer ohne Frauenbund ist ein armer Pfarrer!“ Demnach sei er ein reicher Pfarrer, denn zu seiner Pfarreiengemeinschaft gehörten gleich fünf Frauenbünde. Mit Hartmann zelebrieren die Messe Prälat Konstantin Kohler und Pfarrer Dominik Zitzler, Präses vom Bund der Deutschen Katholischen Jugend des Diözesanverbandes Augsburg, ein echter Kirchdorfer.

Er übergibt symbolisch einen bunten Blumenstrauß zu diesem besonderen Geburtstag. Damals sei der Frauenbund in Kirchdorf noch ein kleines Pflänzchen gewesen. Im Dorf sei er jetzt eine Institution. Er sei immer dabei, wo Feste und Feiern stattfänden, das hielte das Dorf zusammen. Es sei eine Vielfalt an Themen, mit denen sich der Frauenbund beschäftige, nach dem Motto: „Wir machen uns stark für Frauen“. Der Frauenbund kümmert sich um Bildungsarbeit, Spiritualität und Gemeinschaft.

ANZEIGE

Der Frauenbund sei am Puls unserer Zeit. Das zeigen die Gastgeber in der Alten Schule, wo die Vorsitzende Elfriede Holzmann alle Gäste herzlich begrüßt. Sie sagt: „Im Schulhaus hat der Verein eine Heimat gefunden.“ Sie hätten in den vergangenen 40 Jahren viel renoviert: „Wir können mit Stolz behaupten, dass zu jeder Zeit viel geleistet worden ist.“ Bezirksleiterin Ottilia Trommer betont, die Frauen hätten in unzähligen Stunden hier ganze Arbeit geleistet. Das neue Motto heiße: „Herz zeigen!“ Sie bedankt sich für dieses große Engagement. Gertrud Huber, die Pfarrgemeinderatsvorsitzende, berichtet, am Anfang, 1977, seien es gerade einmal 33 Frauen gewesen, die sich in dem neu gegründeten Verein einbrachten. Sie machten das „für unser Dorf, für unsere Kirche“. Sie zählt die vielen Aktivitäten auf, auch die große Spendenbereitschaft, unter anderem für die Renovierung der Kirche St. Stephan.

Gemeinsam mit der zweiten Vorsitzenden des Frauenbundes, Anja Miller, berichten sie in einem Dialog über die Ereignisse der vier Jahrzehnte. Da erfuhren die Gäste auch, dass der Frauenbund unter anderem die Renovierungskosten des Josefaltars in Höhe von damals 25000 Mark vollständig übernommen hat. 1990 stellten sie zum ersten Mal den Maibaum auf, immer in den Jubiläumsjahren. So war es auch heuer. Dass die Frauen vom Frauenbund Kirchdorf sehr viel Humor haben, zeigen sie im Theaterspiel „Die Pilgerfahrt nach Altötting“, das für viele Lacher im Publikum sorgt. Eine besondere Ehrung erfährt Elfriede Holzmann für die 15 Jahre, in denen sie den Frauenbund als Vorsitzende anführt. Zuvor sei sie acht Jahre Kassiererin gewesen. Mit Klängen der Kirchdorfer Musikanten geht die Feier weiter. (sid)