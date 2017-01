2017-01-28 17:42:00.0

Nachruf Der Anwalt der Senioren

Trauer um Hans-Peter Gaiser, der mit 71 Jahren starb. Was er in Mindelheim gemacht hat. Von Johann Stoll

Viel zu jung mit 71 Jahren ist der langjährige Seniorenbeauftragte der Stadt Mindelheim, Hans-Peter Gaiser, gestorben. Gaiser war der Wegbereiter der Seniorenarbeit in der Kreisstadt schlechthin. Mit seiner liebenswerten und stets motivierenden Art hat Hans-Peter Gaiser sich über Jahre hinweg für die Belange der älteren Menschen in Mindelheim eingesetzt. Er war Mitbegründer des Seniorennetzwerks und Berater für die barrierefreie Umgestaltung von Wohnraum. Bürgermeister Stephan Winter betonte, der Verstorbene habe unverzichtbare Dienste geleistet.

Gaiser ist im August 1945 in Heilbronn zur Welt gekommen. Aufgewachsen ist er in der Nähe von Blaubeuren. Beruflich war er viel unterwegs. Gaiser war Verkaufsleiter im Vertrieb und hat teilweise auch im Außendienst gearbeitet.

Seine Frau hat er in Nordrhein-Westfalen kennengelernt. Ihr Sohn Jens ist in Mönchengladbach geboren worden. Er ist heute Bezirksgeschäftsführer der CSU Schwaben. Auch Hans-Peter Gaiser war in der CSU tief verwurzelt. Zeitweise gehörte er dem Ortsvorstand in Mindelheim an. Vor rund 20 Jahren zog Gaiser zunächst nach Türkheim, später nach Mindelheim. 2014 hatte Gaiser sogar für den Mindelheimer Stadtrat kandidiert.

Seine angeschlagene Gesundheit machte ihm allerdings zunehmend zu schaffen, sodass er sich von seiner Aufgabe als Seniorenbeauftragter vorzeitig entbinden ließ. Sehr engagiert war Gaiser auch in der katholischen Kirche. Im Kirchenchor von St. Stephan sang er mit. In jüngster Zeit war er gerne unterwegs, besonders auf Wallfahrten, Schiffsreisen und Städtetouren.

Die Trauerfeier für Hans-Peter Gaiser findet am Mittwoch, 1. Februar um 8.30 Uhr in der Stadtpfarrkirche St. Stephan statt, anschließend Urnenbeisetzung.