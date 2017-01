2017-01-14 00:34:56.0

Baumserie Der Baum der Bibel

Warum die Zeder auch in unseren Breiten eine Chance hat

Der Klimawandel beschäftigt die Waldbesitzer im Unterallgäu. Was tun, wenn durch Trockenheit und Borkenkäfer das Wirtschaften mit der wichtigsten Baumart, der Fichte, mit immer größeren Risiken behaftet ist? Eine denkbare Antwort ist, sich kreativ mit neuen Baumarten zu beschäftigen, welche vielleicht noch nicht jetzt, aber schon in naher Zukunft auch bei uns eine Rolle spielen könnten. Wir stellen in Zusammenarbeit mit dem Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Mindelheim solche Baumarten mit Zukunft vor. Zum Abschluss unserer Serie stellen wir den Baum der Bibel vor, die Zeder.

Das wertvollste Holz in Kleinasien war das Zedernholz, welches als Bau- und Möbelholz in Palästen, Tempeln und im Schiffsbau verwendet wurde. Insbesondere auf den Höhen des Libanon aber auch in der Türkei gab es ausgedehnte Zedernwälder. Die Nutzung war aber so intensiv, dass schon 1000 v. Chr. Zedernholz selten und damit kostbar wurde. Heute gibt es nur noch kleine Flächen der Libanonzeder, und diese mit schlechter Stammqualität, da jahrtausendelang immer die schönen Stämme genutzt wurden.

Besser sieht es da mit ihrer Schwester der Atlas-Zeder aus, benannt nach dem Atlasgebirge in Marokko und Algerien. Die Zeder hat ein ähnliches Erscheinungsbild wie die verwandte Lärche, mit kurzen, dunkelgrünen Nadeln. Im Unterschied zu anderen Nadelbäumen blüht die Zeder im Herbst. Sie kann Baumhöhen bis zu 40 Metern erreichen mit dicken, vollholzigen Stämmen. Mit Sommertrockenheit kommt sie offensichtlich gut zurecht; ausreichende Niederschläge im Winter sind aber für das Wachstum nötig. Winterfröste erträgt sie wohl gut, Spätfröste dagegen führen immer wieder zu spürbaren Schäden. Der Klimawandel bei uns kommt ihr also tendenziell entgegen.

Eine intensive Bewirtschaftung findet in Nordafrika nicht statt. Wir wissen also nicht wirklich viel über das Heranwachsen, Pflegemaßnahmen oder Ähnliches in geschlossenen Wäldern. Hier öffnet sich in Zukunft ein weites Experimentierfeld. Die Zeder braucht ein gewisses Maß an Nährstoffen und eher durchlässige Böden. Für stauende Nässe ist sie nicht geeignet.

In der Türkei beschäftigt man sich schon länger mit einem Reaktivierungsprogramm für die Libanonzeder. Versuchsanbauten mit Saatgut solcher türkischen Herkünfte in Oberbayern zeigen, dass diese Pflanzen bisher gut anwachsen. Das Kernholz der Zedern ist (dunkel-)rötlich und verströmt frisch ein intensives Aroma. Neben dem Holz ist Zedernöl deshalb seit Jahrtausenden ein gesuchter Rohstoff. (mz)