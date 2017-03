2017-03-27 10:52:25.0

Der Bürgermeister von Klein-Wörishofen

Porträt Franz Dreer hat ein Auge für Details und viel Geduld. In unzähligen Stunden baut er zum Jubiläum „950 Jahre Bad Wörishofen“ den Kern der Kneippstadt nach – maßstabsgetreu und nach Originalplänen Von Helmut Bader

Bad Wörishofen Einst arbeitete er für die Stadt, nun arbeitet er an ihr: Karl Dreer lässt im 950. Gründungsjahr Bad Wörishofen im Miniaturformat neu entstehen. Viel Geduld, handwerkliches Geschick, ein gutes Auge und die Liebe zu detailgenauer Arbeit sind unterlässlich, damit dieses Projekt gelingen kann. Karl Dreer ist Schreinermeister, mit Detailarbeiten ist er also bestens vertraut. Das sieht man seinen Modellen auch an. Ein besonders schönes Werk ist zum Beispiel das Modell vom Klosterhof mit den beiden Kirchen – der Klosterkirche und der Pfarrkirche St. Justina. Dieses Werk hat bereits einen Ehrenplatz im Rathaus vor dem Bauamt erhalten.

Jetzt aber steht ein neues Kunstwerk vor der Vollendung, das wiederum ein ganzes Stück Bad Wörishofen im Kleinformat darstellt. Es umfasst den gesamten Bereich vom ehemaligen Schulgebäude des Klosters an der St.-Anna-Straße über die Hauptstraße bis zum Gasthof Adler und die Bürgermeister-Stöckle-Straße samt Parkhaus Süd bis hinunter zum Wörthbach mit der vor etlichen Jahren umgebauten „Sonne“. Karl Dreer hat schon vor einigen Jahren mit dem Modell begonnen und so kann man sogar erkennen, was sich seitdem bereits schon wieder im Stadtbild verändert hat. Die letzten Häuser allerdings spiegeln die Gegenwart wieder, während zum Beispiel der Gasthof Adler noch in seiner ursprünglichen Form vor dem kürzlichen Umbau samt spektakulärer Tenne zu sehen ist.

Die akribische Arbeit beginnt für Karl Dreer mit der Ausnivellierung des Geländes. Für die Häuser verwendet er leichtes und weiches Balsa-Holz, das im Modellbau sehr beliebt ist. Als Vorlage für die 16 Gebäude, die auf dem neuen Modell zu finden sind, dienten die Pläne, die sich Dreer beim Bauamt der Stadt angesehen hat. Aber auch viele Besuche an den Orten des Geschehens waren nötig, um Zeichnungen für die Fassaden anzufertigen. Erst wenn dies alles geklärt ist und die Ansichten passen, macht sich Dreer ans Werk. Unzählige Fenster, Balkone und Giebel muss er dazu in die Gebäude einarbeiten. Alle Dächer sind fein gefräst und schließlich muss alles exakt zusammengeleimt werden. Allein an Arbeitszeit hat dieses neue Werk rund 300 Arbeitsstunden verschlungen. Besonders schwierig seien Gebäude der alten Sonne und das Eckhaus der früheren Bäckerei Birk gewesen, in dem das Sportgeschäft von Bayern-Legende Franz Roth untergebracht ist. „Hier waren es vor allem die verwinkelte Bauweise mit etlichen Ecken und den vielen Balkonen, die sehr genau wiedergegeben werden mussten“, sagt Karl Dreer. Auch das Parkhaus war nicht einfach zu gestalten, mussten doch die beiden Einfahrten und der Gegengiebel exakt gestaltet werden. Zu sehen sind auf dem Modell auch das jetzige Wohnhaus des früheren „Geberle-Bauers“ mit dem südlich davon gelegenen Gebäude, das Zechbauernhaus an der Ecke der Kreuzung, der gegenüberliegende Bauer Mayer, auch noch der ehemalige „Singerhof“ am Kroneparkplatz, wo derzeit eine neue Wohnanlage entsteht, und das „Bauernhaus Linder“ südlich vom Parkhaus, ebenfalls noch in der ursprünglichen Form. Gerade die ehemaligen Landwirtschaftsgebäude an dieser Stelle erinnern noch an das „alte Wörishofen“. Auch Alte Molkerei und Schießl-Gebäude fanden noch Platz auf dem Modell. Viel Feinarbeit war schließlich noch bei der Umsetzung von Wörthbach mit Ufer und der Straßen, sowie deren Bepflanzung mit den Rabatten erforderlich. „Da bin ich oft hingefahren, um mir alles genau einzuprägen“, erzählt Karl Dreer. Dass das Modell maßstabsgetreu, in diesem Fall 1:200, angelegt ist, versteht sich hier fast von selbst.

Von der Schreinerei zum Modellbau kam Karl Dreer einst durch schiere Notwendigkeit in seiner Tätigkeit für die Stadtverwaltung. Die Denkmalschutzbehörden hätten vor der Umgestaltung alter Ensembles in der Stadt oftmals ein Modell der Neugestaltung verlangt, um dieser zustimmen zu können, berichtet Dreer. Das war in etwa der Einstieg zu diesem Teil seiner Arbeit, die er aber auch privat gerne weiter ausbaute. So sind seine Modell-Spuren auch bei anderen Häusern der Stadt wie etwa bei Holz Kreuzer im Gewerbegebiet oder beim Kurheim Merz zu finden. Auch der Kurhaus-Musik-Pavillon, diesmal allerdings nicht als Modell, verdankt seine Gestaltung Karl Dreers Handschrift, ebenso wie das Modell des alten Badehäuschens im Kneipp-Museum. Noch offen ist allerdings, was nun mit dem jüngsten Modell geschehen soll. Vielleicht erhält es ebenfalls im Rathaus ein Plätzchen, passend zum Jubiläumsjahr.