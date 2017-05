2017-05-05 04:02:00.0

Unterallgäuer Autohändler wehren sich „Der Diesel wird zum Sündenbock gestempelt“

Die in die Kritik geratene Antriebsart hat noch eine lange Lebenszeit vor sich, versichern die Fachleute. Beim Feinstaub sind andere viel größere Verursacher Von Johann Stoll

Dieselfahrzeuge sind in die Kritik geraten, weil sie die Umwelt stärker mit Stickoxiden belasten, als bisher vermutet. Die Kritik an dieser Antriebsart sei jedoch maßlos überzogen, argumentieren heimische Autohändler. Und auch die Kunden stehen zum Diesel. Weder sind die Verkaufszahlen zurückgegangen, noch ist der Gebrauchtwagenmarkt für Diesel ins Rutschen geraten.

VW hat manipuliert. Das bestreitet niemand mehr. Eine illegal eingebaute Schadstoffsoftware sorgte dafür, dass Dieselmotoren umweltfreundlicher daherkamen, als sie tatsächlich sind. Seit der Betrug aufgeflogen ist, muss Volkswagen vor allem in den USA tief in die Taschen greifen, um Kunden zu entschädigen. Unter Manipulationsverdacht geraten sind auch Renault und Peugeot. Der Sündenfall von VW macht inzwischen der gesamten Branche zu schaffen. Seither gelten Dieselmotoren als Dreckschleudern.

Autohändler aus der Region ärgern sich über dieses Bild, das ihrer Meinung nach dem Diesel nicht gerecht wird. Kein Verkaufsgespräch findet mehr statt, ohne dass erst einmal eine Viertelstunde lang die verunsicherten Kunden beruhigt werden müssten, sagt Hermann Jäckle vom gleichnamigen Autohaus aus Mindelheim und Bad Wörishofen.

Kunden fragten zum Beispiel, ob sie mit einem Diesel denn noch in größere Städte fahren dürften. Vor allem Stuttgart hat hier strenge Vorgaben gemacht. Und auch München ist nach einem Gerichtsurteil gefordert, die Feinstaubbelastung zu senken.

Feinstaub kann die Lunge schädigen und zu chronischen Herz-Kreislauf-Erkrankungen führen. Daniel Hasse vom BMW-Autohaus in Mindelheim kann sich schon aus wirtschaftlichen Gründen nicht vorstellen, dass Dieselfahrer ausgesperrt werden. In München seien 300 000 Dieselautos zugelassen. Ein Drittel von ihnen erfüllt die modernste Euro-6-Norm. Würden all diese Fahrer nicht mehr in die Stadt dürfen, würde das den Geschäften immense Kaufkraftverluste bescheren.

Marc Mayer vom Autohaus Mayer in Mindelheim (Renault und Dacia) kann sich auch nicht vorstellen, dass all die Lieferfahrzeuge von Firmen auf den Diesel verzichten können. Hermann Jäckle vermutet, dass vor allem die Amerikaner ihre Märkte schützen wollen. Deshalb sei der Fall VW so hoch gehängt worden. Er spricht von einer Hetzjagd auf den Diesel. Eingeladen zum Gespräch war auch Alfred Heiß, Geschäftsführer des Autohauses Schragl, Mindelheim, das VW vertreibt. Er musste allerdings kurzfristig absagen.

Nach wie vor sei ein Dieselfahrzeug sinnvoll für Autofahrer, die 15 000 Kilometer und mehr im Jahr fahren, sagt Jäckle. Die Ökobilanz im Vergleich zum Elektroauto sei nicht so schlecht wie oft behauptet. Kommt der Strom von erneuerbaren Energien, ist ein Elektroauto deutlich im Vorteil. Wird aber Kohle verbrannt, um Strom zu erzeugen, sieht die Rechnung plötzlich ganz anders aus.

Prof. Thomas Koch vom Karlsruher Institut für Technologie beschreibt den Diesel in der Automobilwoche sogar als umweltfreundlichste Antriebsart überhaupt. Bei den neuesten Modellen stellten Feinstaub und Stickoxide „kein Problem mehr dar“. Beim Ausstoß von Kohlendioxid sei Diesel klar gegenüber Benzinern im Vorteil.

Daniel Hasse sieht die Verhältnismäßigkeit nicht gewahrt. Der Diesel werde zum Sündenbock gestempelt. Andere Verursacher belasteten die Umwelt weitaus stärker. Ganz besondere Umweltsünder seien große Containerschiffe, die mit minderwertigem Schweröl fahren. 15 dieser Großschiffe blasen so viele Abgase in die Luft wie die gesamte Fahrzeugflotte in Europa, sagt Hasse. Und er fügt noch an, dass auch die so beliebten Kreuzfahrtschiffe mit Schweröl betrieben werden. „Wer sich im Urlaub auf Deck eines solchen Schiffes aufhält, bekommt mehr Feinstaub ab, als wenn er seine Nase an den Auspuff eines Dieselautos hält“.

Hasse verweist darauf, dass jeder sechste Arbeitsplatz in Deutschland vom Automobil abhängt. Es sei modern in Deutschland, auf diese Industrie einzuhauen. Jochen Lowak von Opel Pütz aus Bad Wörishofen kann nicht nachvollziehen, warum in Deutschland überstrenge Regeln gelten sollen und im EU-Land Rumänien alle Umweltauflagen für den Diesel wieder abgeschafft wurden.

Hermann Jäckle sagt, die Feinstaubbelastung in den Städten gehe nur zu acht Prozent auf den Autoverkehr zurück. 48 Prozent würden von Haushalten verursacht, besonders von Heizanlagen. 34 Prozent hat die Industrie zu verantworten. „Es ist am einfachsten, sich jetzt den Autofahrer herauszupicken“.

Jochen Lowak sagt, die höchste Feinstaubbelastung im Jahr sei in der Silvesternacht. Nicht der Diesel ist schuld. Es sind die Kracher.

Bei seinen Kunden erkundigt er sich immer zuerst genau nach dem vorgesehenen Einsatz eines neuen Fahrzeugs. Vielfahrern rät er zu Diesel. Aber auch Hybrid-Fahrzeuge, die auch mit Gas betrieben werden können, nennt er als gute Alternative. Auf mittlere Sicht wird auch der Elektromotor stärker kommen. Noch sind die Wagen im Schnitt doppelt so teuer wie Benziner. Dennoch verzeichnet Marc Mayer steigende Verkaufszahlen. Ein Indiz, dass der Diesel bei den Kunden weit besser da steht als sein Ruf, ist der Preis. Bei Gebrauchtwagen sei es zu keinem Preisrutsch gekommen. Der Diesel wird noch eine lange Lebensdauer haben. Da sind sich die Autohändler aus der Region einig.