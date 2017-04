2017-04-04 17:29:00.0

Bad Wörishofen Der Drei-Nächte-Trend

Gästerekord in Bad Wörishofen und trotzdem weniger Übernachtungen als im Vorjahr: Wie kann das sein? Eine Statistik liefert die Erklärung.

Das vergangene Jahr hat Bad Wörishofen erneut einen Gästerekord beschert. Mit 147942 übernachteten gut 10000 Menschen mehr in der Stadt als im Vergleichszeitraum 2015. Was lockt die Menschen hierher? Darüber gibt eine sehr detaillierte Statistik des Kur- und Tourismusbetriebs Auskunft.

Für 98259 Gäste war der Reiseanlass demnach ein Urlaub. Nur 14951 Gäste gaben an, aus beruflichen Gründen in der Stadt zu übernachten. Auf diese Zahlen hatte Wirtschaftsreferent Alwin Götzfried (FW) vehement gedrängt. Die Urlaubsgäste „liefern“ mit 490261 auch den Großteil der Übernachtungen in Bad Wörishofen. Gleichwohl geht der Trend zu immer kürzerer Aufenthaltsdauer weiter. Nur noch 9,2 Prozent der Gäste bleiben zwei Wochen, binnen vier Jahren ein weiterer Rückgang um mehr als drei Prozent. Die Ein-Wochen-Urlauber bleiben mit 24,5 Prozent etwa stabil. Der Anteil der Gäste, die nur drei Nächte bleiben“, steigt dagegen auf mittlerweile 60,3 Prozent, also um fast acht Prozent binnen vier Jahren. 82579 Übernachtungen hat die Stadt mit diesen Gästen erzielt. Zum Vergleich: Die klassische Drei-Wochen-Kneippkur – früher das Zugpferd – erbrachte im Vorjahr nur noch 6342 Übernachtungen. 2007 waren es noch 11337 Übernachtungen.

ANZEIGE

Den Urlaubsanlass hat der Kur- und Tourismusbetrieb ebenfalls ermittelt. 17,3 Prozent der Gäste nannten „Kur und Gesundheit“, es folgt „Urlaub auf dem Land“ vor „Städtereise“ und „Wellness“. Größten Anteil hat allerdings die Rubrik „Sonstiges“ mit 37 Prozent. Wer in Bad Wörishofen urlaubt, genießt vor allem die Natur „25 Prozent“, die Veranstaltungen (15,6 Prozent) oder die Spazierwege (14,4 Prozent). (m.he)