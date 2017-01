2017-01-01 09:39:00.0

Veranstaltung Der Dreikönigstag soll aufleuchten

In Tiefenried findet die erste Nacht der Lampen statt. Jeder kann mitmachen. Von Manuela Frieß

Die Idee zur ersten Nacht der Lampen rund um seine Gärtnerei, kam Werner Wallner zwar erst in diesem Jahr, aber dass es seiner Meinung nach zu wenig weihnachtliche Aktivitäten nach den Feiertagen gibt, das störte ihn schon lange. „Zwischen Weihnachten und Drei König ist nichts mehr los“, sagt er, „da will man aber doch auch noch was anschauen oder noch wo einen Punsch trinken!“ Aus diesem Grund gibt es in diesem Jahr dieses Fest, zu dem alle aus Tiefenried und Umgebung ganz herzlich eingeladen sind, und zwar nicht nur um zu kommen und zu schauen, sondern auch mitzumachen.

„Zum Fest der Lampen sollen alle etwas beisteuern und am besten ihre selbstgebastelten Exemplare herbringen und auf dem Gelände der Gärtnerei verteilen und ausstellen“, meint Wallner. Für die Zucht von Lotosblumen und Seerosen hat er sich dieses Gelände vor rund zehn Jahren gekauft. Und dort soll am Dreikönigstag – wenn alles gut geht – rund um Haus, Halle und in den Gewächshäusern ein leuchtendes Meer auch Lichtern entstehen. Denn der Termin ist mit Bedacht gewählt: Der Feiertag der Heiligen Drei Könige heißt im kirchlichen Kalender nämlich „Epiphanias“, was so viel wie „Aufleuchten“ oder „Erscheinen“ bedeutet.

Ungewöhnliche Lichter und Lampen sind schon lange ein Steckenpferd von Wallners Kollegen Manfred Schmid, der hohle Stamm eines Obstbaums, Flohmarktfunde, Einmachgläser und ein Kochlöffel: alles zu Lampen umfunktioniert! „Mittlerweile gibt es so viele Möglichkeiten auch mit Batterien, Solarlampen oder LED-Ketten, dass der Kreativität eigentlich keine Grenzen gesetzt sind“, freut er sich. Und hier auf dem Gelände können wir auch die verschiedensten Arten unterbringen: die mit Stromanschluss in der Nähe der Halle oder rund um das Haus, die anderen auf der Freifläche. Richtig schön fände es Wallner außerdem, wenn es bis dahin schneien würde und es möglich wäre, Schneelaternen zu machen. Auch für ein Rahmenprogramm haben die beiden Gärtner gesorgt: Winterliche Schmankerl soll es geben und eine Feuershow der Gruppe „Domini Ignis“ aus Augsburg, die leuchtende Muster in die Winternacht zaubern werden. Und damit auch nichts schief geht, gibt es sogar einen Lampen-Schirmherrn: den Künstler Mauro Bergonzoli, der mit seiner Frau Fürstin Franziska Gräfin Fugger-Babenhausen in Tiefenried wohnt und auch schon seit vielen Jahren leuchtende Installationen und Lichtskulpturen baut.

Werner Wallners Tipp: „Im Internet finden sich die tollsten Bastelanleitungen mit den unterschiedlichsten Materialien. Einfach die Ferien oder Urlaubstage nutzen, selber kreativ werden und vorbeikommen.“ Denn am liebsten wäre es Wallner und Schmid, wenn sich das Fest als kulturelles Event etablieren würde und es in Tiefenried fortan eine Lichter-Tradition am Dreikönigstag geben würde.

Der Aufbau der Lampen erfolgt ab Donnerstag, 5. Januar, bis Freitag, 6. Januar, um 15 Uhr. Die Nacht der Lampen in der Mindelzeller Straße 9 beginnt dann mit Einbruch der Dunkelheit, spätestens um 17.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.