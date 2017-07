2017-07-29 04:10:00.0

Terror im Urlaubspradies Der Horror von nebenan

Die Mindelheimerin Aysegül Yigit macht Urlaub im ägyptischen Seebad Hurghada. Nur fünf Hotels weiter findet ein mörderischer Überfall statt. Von Johann Stoll

Der Täter kommt als harmloser Badegast. Er schwimmt vom Meer her auf die Hotelanlagen im ägyptischen Seebad Hurghada zu. Am Sandstrand beginnt er ein Gespräch mit zwei deutschen Frauen, um dann unvermittelt mit einem Messer auf die beiden Deutschen einzustechen. Es ist der 14. Juli, irgendwann in den Nachmittagsstunden im bei vielen Deutschen beliebten Urlaubsziel Hurghada. Nur fünf Hotels weiter macht Aysegül Yigit aus Mindelheim Badeurlaub mit ihrem Mann.

Von der schrecklichen Tat bekommen die beiden erst einmal nichts mit. In Deutschland läuft die Nachricht über den Terroranschlag bereits über alle Kanäle. Erst als ihr Smartphone kaum noch aufhören will zu blinken, erfahren die beiden Unterallgäuer von dem Anschlag.

Besorgte Freunde, Bekannte, Kunden ihres Friseurgeschäfts erkunden sich via Facebook, Instagram und Whatsapp, wie es ihnen geht. „Das war ein tolles Gefühl zu erleben, wie viele Menschen sich um uns Sorgen gemacht haben“, erzählt Aysegül Yigit, die in Kammlach aufgewachsen ist und vor Jahren als türkisch-stämmige Faschingsprinzessin viel Sympathien gesammelt hatte. Auch im Laden hatten einzelne angerufen und sich erkundigt, ob alles in Ordnung sei.

Schnell wird klar: In ihrer unmittelbaren Nähe sind zwei Frauen gestorben. Vier weitere Menschen wurden verletzt. Sicherheitskreise in Kairo sprechen nach der Messerattacke von einem Angriff der Terrororganisation Islamischer Staat. Über RTL II, das im Hotelzimmer empfangen werden konnte, erfuhren sie Näheres.

Die Unsicherheit war mit Händen zu greifen

Im Seebad dagegen wird das Thema klein gehalten. Auch auf Nachfrage geben sich die Kellner im Hotel ahnungslos. „Vielleicht durften sie aber auch nichts sagen“, vermutet Aysegül Yigit. Es sollte wohl eine Panik vermieden werden.

Der Anschlag hat sich gleichwohl rasch unter den europäischen Gästen herumgesprochen. Die Unsicherheit war mit Händen zu greifen. Kommt da noch mehr? Besteht Gefahr für Leib und Leben? Einige wollten ihr Hotel nicht mehr verlassen, erzählt die Mindelheimer Geschäftsfrau. Sie haben den Rest ihres Urlaubs lesend im Gebäude verbracht. Sie selbst hat beruhigt, dass starke Polizei- und Sicherheitskräfte aufgefahren waren. „Da habe ich mich sicher gefühlt“.

Überhaupt ist sie kein ängstlicher Mensch. Wenn etwas passiert, passiert es. Das sei Schicksal. Mit ihrem Mann hat sie ein Einkaufszentrum in Hurghada besucht. Hier waren Personenkontrollen wie auf einem Flughafen angeordnet. Auch das hat Yigit beruhigt.

In Hurghada war sie schon das vierte Mal, wo sie sich immer sehr wohl gefühlt hat. Das Klima sei wunderbar, das Meer warm und die Menschen sehr freundlich. Für Freunde des Tauch- und Schnorchelurlaubs ist es ein wunderbares Reiseziel.

Aber offenbar auch für Gewalttäter. Inzwischen sei allerdings nicht mehr sicher, ob es wirklich eine Terrortat des IS gewesen war. Yigit wurde gesagt, es habe sich um eine Beziehungstat gehandelt. Die zwei Frauen und der 28-jährige Täter hätten sich schon von früher gekannt.

Die Zahl der Urlauber hat sich halbiert

Yigit sagt, es könne inzwischen überall auf der Welt geschehen, Opfer von Terror oder einer Amoktat zu werden. Wer den Weihnachtsmarkt in Berlin besucht hat, konnte auch nicht damit rechnen, dass ein Terrorist mit einem Lkw angreift und zahlreiche Menschen tötet.

An eine vorzeitige Abreise hat Aysegül Yigit nicht gedacht. Sie waren erst am 10. Juli angereist. Am 24. Juli ging es zurück nach Deutschland. Diese Fahrt verlief freilich nicht wie geplant. Erst zehn Stunden später konnte das Flugzeug wegen technischer Mängel abheben. Das war zwar ärgerlich. „Aber mir ist es lieber so“, sagt Yigit, als dass es im Flug Probleme gibt.

Ihr tun die Menschen leid, die vom Tourismus leben müssen, aber nun kaum noch Arbeit finden. Die angespannte Lage in Ägypten und im arabischen Raum hat schon jetzt dazu geführt, dass die Zahl der Urlauber sich von 14 Millionen halbiert hat. Yigit hat total verarmte Kellner im Hotel erlebt. Sie haben kaum noch genug, um ihre Familien zu ernähren. Schon allein deshalb sei es wichtig, dass sich nicht noch mehr Urlauber abschrecken lassen. „Die Menschen sind unendlich dankbar, wenn man kommt“. Und sie brechen schier in Tränen aus, wenn man ihnen ein kleines Trinkgeld zusteckt.