Der „Killer Sound“ schützt die Bienen

Natur In seinem Bienenhaus ist Alfred Schuster Herr über mehrere Hunderttausend Tiere. Die Bienen sind bedroht, doch Schuster weiß sich zu helfen. Über den steten Kampf um viele Leben – und echten Honig aus der Heimat Von Maria Schmid

Was für ein Gewusel? In den Bienenstöcken am Moosberg geht es richtig rund. Die Waben sind vor Tieren kaum zu sehen.

Bad Wörishofen Er ist der Herr über zehn Bienenvölker: Alfred Schuster aus Bad Wörishofen kümmert sich um 400000 bis 700000 Bienen, so genau kann das niemand zählen. Tatsächlich regiert wird jedes Volk von nur einer Königin. Sie schwirren rund um das Bienenhaus, hinein und heraus aus ihren Bienenstöcken. Strahlt die Sonne sie an, leuchten sie wie tausende kleine goldgelbe Sonnen. Besonders intensiv ist das im dichten Wald am Moosberg. Dort sind sie seit zehn Jahren zu Hause. Es ist gerade die Abgeschiedenheit, Ruhe und Stille, die Alfred Schuster mit seinen Bienen genießt, weit weg auch von Mais- und Rapsfeldern. Seit 50 Jahren ist er leidenschaftlicher Imker. Er erzählt, das habe er ungewollt von seinem Vater übernommen, als dieser erkrankte. Jemand musste sich ja um die Bienen kümmern. Schuster ist dabei geblieben. „Der direkte Kontakt zur Natur war und ist mir auch heute noch sehr wichtig“, sagt er.

Immer, wenn er von seiner Montagearbeit in ganz Europa nach Hause kam, ging er auf dem Heimweg zu den Bienen. Das habe Ruhe und Erdung in sein Leben gebracht. Und heute? Da empfängt er zweimal im Jahr Gäste der Stadt, auf einer geführten Wanderung des Kur- und Tourismusbetriebs. Alfred Schuster erzählt gerne von seinen Bienen und darüber hinaus, was wichtig ist. Die Fragen der Gäste sind vielseitig, seine Fragen an sie gezielt. Wie alt wird eine Biene? Warum sterben die Drohnen? Wieso gibt es eine Sommer- und eine Winterbiene? Was ist die Varroamilbe und wie wird sie bekämpft? Mit einem Varroa-Killer-Sound. Was ist das? Was macht eine Wachsmotte so gefährlich? Anhand einer Tafel wird ersichtlich, dass die Sommerbiene nur vier Wochen alt, die Winterbiene aber bis zu einem halben Jahr alt wird. Die gefürchtete Varroamilbe ist ein Parasit. Sie ist der bedeutendste Bienenschädling weltweit. Die Hauptursache des in Deutschland, seit einigen Jahren immer wieder im Herbst oder dem Winterhalbjahr auftretenden seuchenartigen Bienensterben, ist diese Varroamilbe.

Um chemische Keulen zu vermeiden, werden diese Parasiten mit dem Varroa-Killer-Sound (Ultraschall) bekämpft. Das sei, so Schuster, unbedenklich für Bienen und zeige eine optimale Wirkung. Entsprechend rechnet man bei Schusters heuer auch mit einem guten Honigertrag – im Gegensatz zum vergangenen Jahr. Da gab es monatelang gar keinen Honig, weil einfach zu wenig da war. Über die Jahre gleiche sich die Menge aber immer aus. Noch eine Antwort: Wenn Drohnen nicht mehr von den Arbeiterinnen gefüttert werden, werfen sie diese ganz einfach aus dem Nest. Sie sind zum Verhungern verurteilt. So sei das auch bei der Begattung. Sie findet im Flug mit der Königin statt. Daran sind bis zu fünf Drohnen beteiligt. Für diesen männlichen Teil der Biene sei das das Todesurteil. Bei einem seiner früheren Vorträge, so Alfred Schuster, habe der damalige Bürgermeister Bernhard Ledermann ihn angestoßen und gelacht: „Gut, dass wir keine Drohnen sind!“

Es gibt noch einen weiteren gefährlichen Feind, der sich an den Wachswaben gütlich tut – die Wachsmotte. Sie ernährt sich von Pollen oder Brutrückständen in den Wachswaben, die bei der Lagerung von ihr zerfressen werden. Da helfe meist nur eine Radikalkur mit Schwefel, so Schuster. Die Gäste wollten auch wissen, wie sich ein Imker gegen Bienenstiche schützt. Er zieht den Overall mit Hut und Netz an, das den Kopf bis über die Schultern schützt.

Sollten die Bienen zum Beispiel bei der Ankündigung eines Gewitters sehr aggressiv werden, zündet er außerdem die Imkerpfeife an. Rauch ist für die Bienen gleichbedeutend mit Feuer. Das fürchten sie sehr und machen einen weiten Bogen um den Rauch. Und wie erkennt der Käufer einen echten Bienenhonig? Steht auf dem Glas „Echter deutscher Honig“, dann sei er von hier, vom Deutschen Imkerverband. Steht darauf „Echter Honig“, dann dürften 49 Prozent aus dem Ausland darin enthalten sein. Viel, noch sehr viel könnte Alfred Schuster von seinen Bienen und dem Bienenhonig erzählen, doch die Wandergruppe geht zurück durch den frisch duftenden Wald nach Bad Wörishofen.