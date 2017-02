2017-02-01 12:00:00.0

Umwelt im Unterallgäu Der Landkreis greift für den Klimaschutz in die Tasche

Verschiedene Projekte sollen dazu beitragen, Energie einzusparen und so Geldbeutel und Umwelt zu schonen. Von Sandra Baumberger

Den Klimaschutz lässt sich der Landkreis auch dieses Jahr etwas kosten: Insgesamt 124000 Euro sind für verschiedene Projekte eingeplant. In der Sitzung des Umweltausschusses stellte Klimaschutzmanagerin Andrea Ruprecht die wichtigsten vor:

EnergiezukunftUnternehmen Das Projekt, an dem neben dem Unterallgäu alle Allgäuer Landkreise, die kreisfreien Städte, die Allgäu GmbH, die Industrie- und Handelskammer und die Handwerkskammer beteiligt sind, soll Betrieben dabei helfen, ihre Energieeffizienz zu steigern und so Geld und Emissionen zu sparen. Die Unternehmen werden kostenlos über Beratungs- und Fördermöglichkeiten informiert, außerdem gibt ein Energieberater vor Ort konkrete Tipps. In der Pilotphase sollen zunächst die Betriebe von zwei Gewerbegebieten von der Beratung profitieren, die später auf den ganzen Landkreis ausgedehnt werden soll. Für die Kampagne sind in diesem Jahr 15000 Euro eingeplant.

ANZEIGE

Energiekarawane Sie ist bereits durch Mindelheim und Eppishausen gezogen und hat dort Bürgern Tipps gegeben, wie sie Energie sparen können. In diesem Jahr soll die Aktion, für die 6500 Euro veranschlagt sind, fortgesetzt werden.

Energiebilanz Für 42000 Euro soll für die Gemeinden, die nicht Teil der Modellregion „Energiewende Unterallgäu Nordwest“ sind, eine Strom- und Wärmebilanz erstellt werden.

Wettbewerb Mehr als 21000 Euro sind für den „European Energy Award“ und die damit einhergehenden Maßnahmen eingeplant.

Bäume „Mehr Bäume für den Klimaschutz“ lautet der Titel des Projekts, das der Kreis in diesem Jahr mit 9000 Euro unterstützt. Kommunen, die beispielsweise den „Baum des Jahres“ pflanzen, können sich die Kosten vom Landkreis erstatten lassen. Heuer allerdings handelt es sich dabei ausgerechnet um die Fichte, die besonders unter den Auswirkungen des Klimawandels leidet.

Bildung Für verschiedene Bildungsprojekte, zu denen unter anderem ein Energieeffizienzkurs und ein Infoangebot zum Thema „Elektromobilität“ an Schulen gehören, sind insgesamt 16000 Euro vorgesehen.

Ausstellung Dem Thema „Elektromobilität“ widmet sich eine Ausstellung, die mit 2000 Euro zu Buche schlägt.

Mobilität Im März will der Landkreis zwei Elektroautos leasen. Außerdem wird den Mitarbeitern des Landratsamtes ein Kurs zum spritsparenden Fahren angeboten.

Die Mitglieder des Umweltausschusses stimmten den Vorhaben einstimmig zu und empfahlen dem Kreistag, die Mittel im Haushalt einzuplanen.