2017-10-13 00:36:45.0

Ausstellung Der Natur auf der Spur

Die Hubertuswoche begeistert auch die Kinder vieler Schulen

Wenn der Herbst sich mit Palette und Pinsel als Maler betätigt und die Jagdhornbläser ein frohes Halali blasen – dann ist Hubertuswoche in der Kneippstadt. Staunend stehen dann Gäste und Einheimische vor den unzähligen Exponaten im Kurhaus. Eine besondere Freude für die Jäger ist es, wenn Schulklassen aus Jengen, Türkheim, Tussenhausen, Wiedergeltingen und Bad Wörishofen kommen.

In kleinen Gruppen lauschen die Kinder den Erzählungen der Jäger. Immer wieder schnellen die kleinen Finger in die Höhe – und noch eine Frage! Wenn es dann noch eine süße Kostprobe vom Bienenhonig von Imker Josef Schuster aus Pfaffenhausen zu schlecken gibt, ist die Begeisterung perfekt. Insgesamt besuchen in diesem Jahr 324 Schülerinnen und Schüler der 1. bis 4. Klassen aus Grund- und Mittelschulen die Ausstellung im Kurhaus.

Der neu gewählte Vorsitzende der Kreisgruppe Mindelheim im Jagdverband, Peter Heckel, erzählte, dass er von Anfang an dabei war, die Hubertuswoche mit zu gestalten. Außerdem gehört er zur Jagdhornbläsergruppe. Er sagte, es sei eine Menge Arbeit, diese Ausstellung möglich zu machen. Dafür bedankte er sich bei allen Beteiligten, vor allem bei Josef Lutz, der während des ganzen Jahres daran arbeite und immer etwas Neues präsentiere. Mit beteiligt seien auch die Förster, die mit Interessierten und Kindern in den Wald gingen, damit sie die Natur spüren. Das sei immer etwas Besonderes. Vieles hinge auch vom Elternhaus ab, dass sie die Kinder dahin führen. Er stelle immer wieder fest, dass die Kinder großes Interesse an der Natur und nun auch an der Ausstellung haben würden. Es seien aber auch Kinder bei den Führungen dabei, die nicht wussten, wie sich der Waldboden anfühle. Das solle sich, so sein Wunsch, auch durch diese Ausstellung ändern. (sid)

Freitag, 13. Oktober: Radtour um 14 Uhr zur Fischzucht Eberle, Dorschhausen. Treffpunkt am Rathaus.

Sonntag, 15. Oktober: Standkonzert der Jagd- und Alphornbläser um 15 Uhr im Musikpavillon. An allen Tagen: Ausstellung im Kurhaus.