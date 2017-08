2017-08-20 08:40:00.0

Stadtleben Der Oldtimer wird zum Goldtimer

Für Bad Wörishofens Autosammler steht aber nicht der Wertzuwachs ihrer Schätzchen im Vordergrund, sondern das Fahrvergnügen. Wenn dann noch einige der seltensten Fahrzeuge mit von der Partie sind – umso besser. Von Franz Issing

Wenn Werner Niklas gerade mal nicht seine Rappen „Ramses“ und „Coliber“ einspannt, mit Kurgästen Kaffeefahrten unternimmt, oder Hochzeitspaare mit vier PS zur Kirche kutschiert, erfüllt er sich einen Jugendtraum. Mit seiner Frau Marianne steuert der Bad Wörishofer dann bei schönem Wetter in seinem Borgward Isabella Coupé die schönsten Ausflugsziele an. Bei schönen Wetter bleibt das Dach offen – ein perfekter Tag. Der aus dem Jahre 1957 stammende Oldtimer, von dem es nur noch 20 Exemplare gibt, ist sein ganzer Stolz.

Schon als junger Mann bin ich hinter dem Steuer eines solchen Fahrzeugs gesessen, und habe davon geträumt ein solches Auto mal zu besitzen“, erzählt Niklas. Wenn es um Ausflüge geht, macht auch beim Chef des Wörishofer Kutschenmuseums Gelegenheit Liebe. Die „Chromjuwelentage“ des Luxushotels „Fontenay“ in Bad Wörishofen kommen ihm da gerade recht. Mit sechs Gleichgesinnten startet Niklas bei schönstem „Oben-Ohne-Wetter“ zu einer Rundfahrt, die zum Kochel,- und Walchensee und über Garmisch und Oberammergau wieder zurück nach Wörishofen führt. Die historischen Fahrzeuge geben im 15-Minuten-Takt Gas und steuern den Stadtrand von Bad Wörishofen an. Den Tross führen Hotelier Hubert Holzbock aus Bad Wörishofen und sein Sohn Moritz im hauseigenen Mercedes an, der als „Adenauer-Cabrio“ große Berühmtheit erlangte.

ANZEIGE

Als fachkundiger Begleiter gibt f Hermann Jäckle aus Dorschhausen den „Lumpen-Sammler“. Er bringt einen im Jahre 1989 gebauten „Morgan plus“ mit acht Zylindern und Holzboden an den Start. „Dieser nostalgische und sehr sportlich anmutende fahrbahre Untersatz bietet Frischluftvergnügen pur, da weht einem der Wind so richtig um die Nase“, schwärmt Besitzer Franz Steppich aus Wörishofen, der mit Jäckle auf die Tour geht. Renate und Manfred Sander aus Essen nehmen an der „Genussfahrt“ mit einem Mercedes vom Typ „Pagode“, teil, einem der zuletzt gebauten Fahrzeuge dieser Serie.

Im Besitz einer Fahrzeug-Legende sind auch Renate und Klaus Zawisla aus Jockgrim. Ist doch ihr anno 1974 gefertigtes, automobiles Schmuckstück vom Typ „Jaguar“ aus der E-Serie III das einzige im New Yorker „Modern Art“ Museum ausgestellte Fahrzeug. Von Experten wird dieses „Chromjuwel“, mit dem sich einst schon die Fußballstars Günter Netzer und Franz Beckenbauer schmückten, auf einen Wert von 125000 Euro geschätzt. Ohne Ölwechsel gibt es aber auch für knallrote „Jaguars“ keinenen Start: Gut, dass es Hermann Jäckle nicht weit zum eigenen Autohaus hat. Dort findet sich auch ein Spezialöl für den Zwölf–Zylinder-Motor: Problem gelöst. Es kann losgehen.

Der olympische Gedanke „Dabei sein ist alles“ spornt dabei auch Erich Schulz zu automobilem „Höhenflug“ in der Kneippstadt an. Der pensionierte Automobilkaufmann und passionierte Oldtimerfan nennt einen Rolls Royce Corniche II sein Eigen, den er kürzlich in Amerika bestellte und gleich ins Hotel „Fontenay“ liefern ließ. Schulz war sich darüber klar, dass er quasi die Katze im Sack kaufte. Um so größer seine Freude, dass sich die neue Anschaffung auf vier Rädern exakt seinen Vorstellungen entsprach und sich keinesfalls als „Gurke“ erwies. Schulz hat in seinem Stall zu Hause noch viele Raritäten stehen. So unter anderem einen Austin-Healey von 1968, eine „Isetta 300“ (Knutschkugel) wie auch einige Schmuckstücke von Mercedes. Die Fahrt von Essen nach Wörishofen legte er in einem 190 SL aus dem Jahre 1962 zurück. Mit seinem „jüngsten Kind“ aus den USA – Kaufpreis 80 000 Euro – ging er nun mit roten Nummern auf Jungfernfahrt. Eine in jeder hinsicht geglückte Premiere.

Ute und Joachim Hegny aus Wiesbaden glänzen mit einem knallroten Daimler Cabrio „Double six“. Von dieser in England geborenen „Jaguar-Tochter“ mit zwölf Zylindern sind weltweit nur noch fünf Fahrzeuge unterwegs“, wissen die Eheleute, die es wegen der Wurzeln von Ute Hegny immer wieder ins Allgäu zieht.

Mit den Fahrern der Oldtimer, die schon in aller Herrgottsfrühe aufbrachen, strahlte die Sonne um die Wette. Was sie da beschien, war keineswegs Masse sondern große Klasse.