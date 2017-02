2017-02-06 04:40:00.0

Rettungskräfte Der Rettungsdienst hat Sorgen

Aus Rettungsassistenten sollen bis 2024 Notfallsanitäter werden. Die Hürden dafür sind hoch und könnten viele der Helfer abschrecken, die jetzt schon händeringend gesucht werden. Von Johann Stoll

Deutschland hat ein gut funktionierendes Rettungssystem. Rettungswachen sorgen für ein flächendeckendes Netz an ausgebildeten Helfern. Größter Anbieter ist das Rote Kreuz. Erkranken Menschen plötzlich schwer oder sind in einen Unfall verwickelt, können sie sicher sein, dass professionelle Hilfe kommt. Auch ein Notarzt rückt in der Regel aus. Der Bund will nun den Rettungsassistenten aufwerten. Die gute Absicht allerdings ist ein Kraftakt für die Wohlfahrtsverbände und die betroffenen Mitarbeiter gleichermaßen.

Rund 50 Vollzeitstellen an Rettungssanitätern bietet der Kreisverband des Bayerischen Roten Kreuzes Unterallgäu mit Memmingen. Aus ihnen sollen Notfallsanitäter werden mit mehr medizinischem Wissen. Sie dürfen nur noch bis maximal 2024 ihren alten Beruf ausüben. Danach geht es für sie nur weiter, wenn sie eine Prüfung geschafft haben.

Etwa ein halbes Jahr können die Retter nicht eingesetzt werden

Die hat es in sich. Wer drei bis fünf Berufsjahre auf dem Buckel hat, muss eine Ausbildung über 480 Stunden an einer Berufsfachschule absolvieren und am Ende eine Prüfung bestehen. Die nächste Schule liegt übrigens in Schwabmünchen. Wer weniger als drei Jahr als Rettungsassistent gearbeitet hat, muss 960 Stunden lang die Schulbank drücken. Das entspricht dann etwa einem halben Jahr, in dem die Rettungsassistenten nicht eingesetzt werden können, weil sie lernen.

Gelehrt wird ein standardisierter Ablauf, um möglichst Fehler zu vermeiden. Thomas Müller, der Leiter der Mindelheimer Rettungswache, findet das sehr sinnvoll. Er hat im Vorjahr für den Notfallsanitäter gebüffelt. Auf Anhieb hat er die Prüfung gemeistert. Aber rund die Hälfte der Kursteilnehmer ist durchgefallen. Alle, die es nicht sofort geschafft haben, dürfen nur einmal wiederholen. Ihnen bleibt im Falle des Scheiterns nur ein Hilfsjob im Rettungsdienst oder ein Berufswechsel.

BRK-Kreisgeschäftsführer Wilhelm Lehner bereitet das Sorgen. Denn schon heute ist es angesichts Vollbeschäftigung in der Region so, dass auf dem Arbeitsmarkt kaum noch Fachkräfte für den Rettungsdienst zu finden sind. Wenn jemand eingestellt wird, kommt er oft von anderen Wohlfahrtsverbänden und reißt dort personelle Lücken auf.

Die Hälfte der Sanitäter will den Beruf wechseln

Die Prüfungshürden freilich werden hoch bleiben, ist sich Müller sicher. Es geht um das Leben von Menschen. Und da müssten die Notfallsanitäter sattelfestes Wissen über Medikamente und Krankheiten haben. Letztlich sollen die Sanis also Felder mit abdecken, die bisher nur ein Arzt erfüllen durfte.

Die Fortbildungsoffensive im Rettungsdienst lässt sich also auch so lesen: Weil es immer schwieriger wird, Mediziner im Notarztdienst einzusetzen, sollen die Rettungssanitäter aufgewertet werden.

35 Notfallsanitäter müssen im BRK-Kreisverband Unterallgäu/Memmingen bis 2024 ausgebildet sein. Aktuell sind es drei, die die Prüfungen geschafft haben. Lehner ist sich sicher, dass er fast doppelt so viele ausbilden lassen muss wie die 35 Benötigten. Er verweist auf eine Umfrage, in der rund die Hälfte der Rettungsassistenten in Bayern den Beruf wechseln will.

Und noch etwas macht dem BRK das Leben schwer. Vor Jahren noch gab es den Zivildienst. Da waren junge Leute eingebunden, von denen so mancher Lust hatte, später einen Beruf im Rettungsdienst anzustreben. Da waren Handwerker dabei. Heute gibt es das Freiwillige Soziale Jahr. Wer das nutzt, hat in der Regel das Abitur in der Tasche. Nach diesem Jahr geht es an die Universität. Die jungen Leute sind für Jahre für die Region verloren.

