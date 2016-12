2016-12-29 15:37:00.0

Versteigerung Der Schatz im Müll

Im Bad Wörishofer Auktionshaus erleben eine Kunsthistorikerin und ein Restaurator ungewöhnliche Geschichten. Ein Besuch zwischen Diamanten, Drachentöter und Picasso. Von Helmut Bader

Als kürzlich in einem berühmten englischen Auktionshaus Unterwäsche der früheren Königin Victoria nicht an den Mann (oder die Frau) gebracht werden konnte, war die Enttäuschung groß – man war not amused. Denn normalerweise geht weg, was unter den Hammer kommt, denn Auktionshäusern und Versteigerungen haftet ein ganz besonderes Flair an. Vom Versteigerungsfieber ist dann die Rede. Das kennt man auch in Bad Wörishofen, denn auch in der Kneippstadt gibt es ein Auktionshaus. Geführt wird es von zwei anerkannten Fachkräften. Harald Decker hat Kunstgeschichte studiert, den Beruf also von Grund auf gelernt und ist dazu noch diplomierter Restaurator. Franziska Diek kam eigentlich aus dem Bankwesen, ging dann aber ihrer Neigung nach und wurde Kunsthistorikerin, mittlerweile mit Doktorgrad.

Den berühmten Hammer sucht man bei Topp Arts allerdings vergebens. In Bad Wörishofen erfolgt der Zuschlag per Mausklick. Dennoch strahlt der Raum, in dem die Preziosen ausgestellt sind, eine ganz besondere Atmosphäre aus. Wertvolle Bilder hängen da an den Wänden, etliche Teppiche sind zu sehen, dazu Keramiken, Möbel, Glas oder Grafiken. Im Angebot sind auch Diamantschmuck, Silber, Militaria und vieles mehr. Auch der mächtige Schreibtisch ist mit Objekten bestückt.

Eine große Figur des heiligen Georg als Drachentöter fällt ganz besonders auf. Ebenso eine Konsoluhr von 1790 aus Frankreich, die damit immerhin die französische Revolution überstanden hat. Eines der wertvollsten Objekte dürfte eine Picasso-Lithografie sein, die schon einmal bei rund 10000 Euro liegt. Eine Kaminuhr aus Meißner Porzellan sticht ebenso ins Auge des Besuchers wie der in Porzellan gegossene heilige Urban. Die Kunden kommen aus er ganzen Welt nach Bad Wörishofen. Sie sehen sich in den Räumen um und geben dann online ihre Gebote ab. Sie bringen aber auch die Kunstgegenstände mit, die in Bad Wörishofen versteigert werden sollen. Vor Ort wird begutachtet, ein Preis ermittelt. Dann beginnt die Versteigerung, zeitlich limitiert. Am Ende ist es ganz einfach: Wer am meisten bietet, erhält den Zuschlag. Nach oben gibt es dabei keine Grenze.

Oft kommen auch fast ruinierte oder zumindest beschädigte Gegenstände ins Auktionshaus, berichten die Inhaber. Dann kommt Harald Decker zu einem speziellen Einsatz. Sein Können als Restaurator ist gefragt. Die Arbeit mit den teils sehr wertvollen Gegenständen ist eine besondere Herausforderung. Aber es wird auch mit anderen Fachkräften auf diesem Gebiet zusammengearbeitet. Denn meistens sind es wertvolle antike Gegenstände aus Nachlässen und Sammlungen, auf die der Besitzer keinen Wert mehr legt und die er vielleicht lieber zu Geld machen möchte. Und nicht alles davon kann Decker in Bestzustand versetzen. Bei der Begutachtung erlebt er allerdings regelmäßig Überraschungen. „Es ist schon vorgekommen, dass jemand Sachen zum Wertstoffhof bringen wollte, doch bei genauerem Hinsehen darunter plötzlich ein wertvolles Stück zum Vorschein kam“, erzählt Decker schmunzelnd. So ein Fund im Müll ist dann das große Los. Eben noch Abfall, plötzlich wertvoll. Langeweile, das ist sicher, kommt bei Decker und Diek nicht auf. Dafür ist das Geschäft mit der Kunst und das Fieber der Auktion einfach zu spannend.