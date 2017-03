2017-03-27 16:24:00.0

Jubiläum Der „Stadtvater“ ist neun Jahre alt

Bad Wörishofen feiert heuer den 950. Geburtstag. Thessy Glonner hat dazu ein Theaterstück geschrieben, für das Schulkinder fleißig üben. Ein Blick hinter die Kulissen. Von Maria Schmid

In diesem Jahr blickt Bad Wörishofen auf 950 Jahre einer ereignisreichen und geschichtsträchtigen Zeit zurück. Der lange Weg begann am 29. Juni 1067. Der Adelige Otthalm de Werenshova ließ die Ansiedlung urkundlich erwähnen. Werenshova bedeutet so viel wie „beim Hof“ oder „den Höfen des Werin“. Es war die Witwe Christina von Fronhofen, die nach dem Tode ihres Gatten 1243 ihre Besitztümer an den Dominikaner-Orden verkaufte. Am 6. März 1920 wurde das Dorf Wörishofen zum „Bad“ ernannt, längst von der Welt bekannt geworden durch die Wassertherapie von Pfarrer Sebastian Kneipp, liebevoll der „Wasserdoktor“ genannt. Die Erhebung zur Stadt fand am 12. Oktober 1949 statt. Es sind diese Ereignisse, die die Bad Wörishofener Autorin Thessy Glonner in einem Theaterstück für Schulkinder niedergeschrieben hat. Die Klasse 3b der Pfarrer-Kneipp-Grund- und Mittelschule Bad Wörishofen wird dabei zum Festakt einen großen Auftritt haben. Gemeinsam mit ihrer Lehrerin Ursula Glanz studierten die Kinder das Stück bereits fleißig ein. Aufgeführt wird es erstmals beim großen Festakt zum Stadtjubiläum am 29. Juni im Kursaal.

Es gibt drei Hauptpersonen

Aktiv sind 24 Kinder mit Freude und großem Eifer dabei. Kaum einen Monat mit nur zweimaligem Proben sind die jungen Schauspieler bereits sicher in ihrem Text. Und wer spielt die drei Hauptpersonen? Drei? Ja, klar, ganz wichtig ist die Lehrerin „Ursula Glanz“. Gespielt wird sie von der achtjährigen Miriam Maier. Und natürlich der Adelige Otthalm von Werenshova, der von Tim Schweinberger, neun Jahre jung, gemimt wird. Christina von Fronhoven verkörpert Simona Hartung, ebenfalls neun Jahre alt. Die Kinder werden edle Gewänder tragen, dafür sorgt Bad Wörishofens bekannteste Modeschöpferin. Für die beiden Adeligen werden zeitgemäße Kostüme von Modedesignerin und Meisterschneiderin Patricia Honold aus Schlingen gefertigt.

Ursula Glanz macht es sichtliches Vergnügen mit ihrer Vorzeigeklasse dieses Stück einzustudieren. Gleich bei der Frage, wer welche Rolle übernehmen möchte, waren es die drei, an die sie selbst auch gedacht hatte, die sich sofort meldeten. So findet sich Miriam Maier zwar für eine Lehrerin etwas klein, doch in ihrer Rolle ist sie überzeugend. Sie sagt: „Ich habe mich für diese Rolle sofort gemeldet und es ist auch nicht schwierig, macht Spaß. Es ist einfach schön, diese Hauptrolle zu spielen.“ So macht es ihr auch Freude, Violine und – ganz neu – Klavier spielen zu lernen. Erfahrungen im Schauspiel haben auch Simona Hartung und Tim Schweinberger. Tim sagt: „Die Rolle gefällt mir super. Auf das Kostüm freue ich mich. Doch wie es aussieht, das ist noch eine Überraschung“, sagt Tim und verrät: „Ich habe schon öfter Hauptrollen gespielt.“ Und Simona? „Auf die Rolle der Adeligen freue ich mich sehr“, sagt sie. „Ich wollte das unbedingt und Frau Glanz hat es wahr gemacht.“ Gefallen würde ihr alles an der Rolle. Vor der Aufgabe hat sie zwar Respekt, aber keine Angst.

Auch Pfarrer Kneipp ist mit dabei

Das Lernen von Text und Regieanweisungen fällt ihr leicht. Schwierig seien lediglich die Jahreszahlen, da sie im Theaterstück anders ausgesprochen werden, nicht so wie bei Rechenaufgaben im Unterricht der Grundschule. Thessy Glonner hat in dieses Stück natürlich auch Pfarrer Kneipp eingebaut und vieles andere mehr, was hier jetzt noch nicht verraten wird.

Auch Kneipps fünf Säulen der Therapie finden ihren Platz. Im Abschlusslied heißt es: „…auch Pfarrer Kneipp schaut zu uns her von oben ganz bestimmt. Weil’s ohne ihn kein Kurort wär’, der täglich Aufschwung nimmt.“