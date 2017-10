2017-10-24 03:57:00.0

Equila-Show Der Tempel für Pferdefreunde

In München ist ein neuer Showpalast für Pferde-Shows gebaut worden. Und zwei Unterallgäuer mischen tatkräftig mit.

Im Münchner Norden, in nächster Nähe zur Allianz-Arena des FC Bayern, startet in diesen Tagen ein Projekt, das seinesgleichen in Europa sucht. Das Besondere dabei: An dieser Erfolgsgeschichte sind auch zwei Unterallgäuer beteiligt. Silke Möller-Combes aus Tussenhausen als Marketingchefin und Bernd Feil aus Bad Wörishofen als Fotograf.

Für 60 Millionen Euro ist auf einem städtischen Areal im Münchner Norden ein Showpalast gebaut worden, der am 5. November seine Premiere erleben wird. Damit bekommt die Europas Showreiter-Elite mit der Apassionata Themenwelt erstmals ein festes Zuhause. In den vergangenen 15 Jahren war die Show immer von Oktober bis Juni auf Reisen gegangen. Von Malmö bis Prag feierte Apassionata Erfolge beim Publikum, vor allem bei Pferdefreunden. Mehr als eine halbe Million Besucher sahen die Show. Künftig wird es die Tourneen zwar auch noch geben. In München allerdings wird die Show dank modernster Technik zum ganz besonderen Erlebnis, verspricht Möller-Combes. Und sie soll nicht nur Pferdefreunde begeistern.

ANZEIGE

Die Zuschauer in München fühlen sich, als wären sie Teil der Show

Die Zuschauer sollen dank einer 60 mal zehn Meter großen LED-Leinwand die Illusion haben, mittendrin zu sein. 25 Beamer werden virtuelle Welten erschaffen. Zuschauerraum und Bühne werden ineinander fließen, sagt die Marketingchefin. Möller-Combes war zuletzt zehn Jahre lang Leiterin der Marketingabteilung des Allgäu Skyline Parks in Rammingen. Zuvor war die gebürtige Berlinerin bei den Bavaria-Filmstudios in München. Im Unterallgäu lebt Möller-Combes seit zwölf Jahren. Das soll auch so bleiben. Sie ist hier fest verwurzelt, verrät sie. Und nicht zuletzt hat sie in Tussenhausen die Möglichkeit, ihr Pferd gut unterzubringen.

Silke Möller-Combes ist „Head of Marketing, Bernd Feil ist Fotograf mit Schwerpunkt Sportfotografie. Er ist einer der Top-Fotografen, der regelmäßig Spiele des FC Bayern besucht. Die Arbeit im neuen Showpalast liegt dann quasi um die Ecke. Die Idee eines festen Theaters hatten die Macher der Show schon länger. Weil die Stadt München nun das Gelände zur Verfügung stellte, auf dem das Deutsche Theater während der Umbauphase gastierte, konnten die Pläne verwirklicht werden. (mz)

Tickets für die Show Equila in München gibt es beim MZ-Ticketservice unter Telefon 08261/9913-75.