2017-02-10 00:35:39.0

Tourismus Der Trend heißt Aktivurlaub

Bad Wörishofen wirbt heuer auf den wichtigsten Messen des Landes um Gäste. So fällt die Zwischenbilanz aus

Die ersten Tourismus-Messen des Jahres sind gelaufen und die Zwischenbilanz der Bad Wörishofer Touristiker fällt positiv aus. Marketingleiterin Cathrin Herd berichtet über großes Interesse an der Kneippstadt und der Region Allgäu. „Starke Themen waren Wellness- und Gesundheitsurlaub in Bad Wörishofen, aktuelle Veranstaltungen der Kneippstadt und allen voran Radfahren und Wandern“, so Cathrin Herd. Auch was die Deutschen und Schweizer heuer in den schönsten Tagen des Jahres vorhaben, hat Herd erkundet. „Aktivurlaub liegt voll im Trend und Bad Wörishofen hat hier viel zu bieten.“ Bad Wörishofen punkte hier bei den Interessenten vor allem durch die sanfte und reizvolle Landschaft, die Anbindung an das Netz der Radrunde und der Wandertrilogie Allgäu.

Neben zahlreichen Rad- und Wanderbroschüren werden die Pauschalenhefte und viele weitere Prospekte, wie zum Beispiel der Jahresveranstaltungskalender, auf den Messen ausgegeben. Auch zu den Publikumsmagneten Allgäu Skyline Park und Therme werden zahlreiche Fragen beantwortet und Prospektmaterial ausgehändigt, berichten die Organisatoren.

Die Kneippstadt präsentierte sich in diesem Jahr bereits auf einigen wichtigen Tourismusmessen im In- und Ausland. „Innerhalb Deutschlands und in der Schweiz wurden neue Gäste angeworben und Stammgäste über Neuigkeiten informiert“, berichtet der Kur- und Tourismusbetrieb.

Bad Wörishofen zeigte sich zum Beispiel auf der CMT in Stuttgart, der weltweit größten Publikumsmesse für Tourismus und Freizeit mit 235000 Besucher an neun Tagen. Dazu auf der Fespo, der größten Schweizer Ferienmesse mit 63000 Besuchern an vier Tagen in Zürich.

Bei beiden Messen hatten sich jeweils Bad Wörishofer Hoteliers an den Messeauftritt des Kur- und Tourismusbetriebes angeschlossen und präsentierten ihre Häuser in diesem Rahmen gleich mit.

Demnächst stehen weitere große Messen an, etwa die weltweite Leitmesse ITB in Berlin, die „Freizeit“ in Nürnberg und im Mai „Die 66“ in München. (mz)