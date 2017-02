2017-02-09 00:35:12.0

Bildung Der Unterschied in 15 Punkten

Was kirchliche Schulen anders machen, wurde jetzt in einem Leitfaden festgelegt

Worin unterscheiden sich kirchliche Schulen von staatlichen? Die Frage mag manchem seltsam vorkommen. Aber sie hat offenbar in den vergangenen Monaten die Verantwortlichen des Verbandes katholischer Schulen in Bayern intensiv beschäftigt.

Herausgekommen ist nun für alle 38 katholischen Schulen der Diözese Augsburg eine „Rahmenordnung für pädagogische Maßnahmen an katholischen Schulen in freier Trägerschaft“. Das zweiseitige Papier gilt nun zum Beispiel auch am Maristenkolleg oder an der Maria-Ward-Realschule in Mindelheim.

Der Direktor des Schulwerks, Peter Kosak, sagte auf Anfrage der Mindelheimer Zeitung, im Laufe der Jahre habe es in den einzelnen Schulen sehr unterschiedliche rechtliche Grundlagen gegeben. Dieser Wildwuchs ist nun vereinheitlicht worden. Und es sei Transparenz hergestellt worden. Das Schreiben ging an die Eltern der Schüler, die es gegenzeichnen sollten.

Peter Kosak betont vor allem die christlichen Werte, die als Erziehungsideal zugrunde gelegt würden. Was wirklich anders ist, zeigt der direkte Vergleich zum Regelwerk, das an staatlichen Schulen gilt. Während beim Staat von „Ordnungsmaßnahmen“ die Rede ist, heißt es beim Schulwerk „pädagogische Maßnahmen“. Das Wort Strafe kommt im katholischen Leitfaden nicht vor. „Im Vordergrund erzieherischen Einwirkens steht immer das Gespräch mit der betroffenen Schülerin beziehungsweise dem betroffenen Schüler“, sagt der Direktor.

Der Katalog an Einwirkungen umfasst insgesamt 15 Punkte. Er reicht von der mündlichen Rüge über Anordnungen, Arbeiten zu erledigen bis hin zu Abmahnung und Kündigung des Schulvertrages.

Peter Kosak versichert, dass die zwei letzten Punkte im Grunde nie zum Tragen kämen. Sie würden höchst selten angewendet.

Ausdrücklich erwähnt Kosak das Mindelheimer Maristenkolleg als positives Beispiel, das mit weniger Disziplinproblemen zu kämpfen habe als andere Schulen in der Region.

Wichtig ist katholischen Schulen eine Schulatmosphäre, in der eine „lebensbejahende Grundeinstellung“ spürbar werde. (jsto)