2017-09-06 00:32:49.0

Straßenbau Der Verkehr hält Wiedergeltingen auf Trab

Die Kinder steigen ab dem neuen Schuljahr beim Rathaus in den Bus ein. Für den Durchgangsverkehr gilt dann an allen Schultagen: Runter vom Gas! Für die Amberger Straße gibt es gute Nachrichten Von Alf Geiger

Der Durchgangsverkehr rollt durch das Dorf und die Gemeinde will alles daran setzen, um die Belastungen für die Anlieger so gering wie möglich zu halten. Um für mehr Sicherheit insbesondere der Schulkinder zu sorgen, hat die Gemeinde pünktlich zum neuen Schuljahr ein ganzes Maßnahmenpaket geschnürt.

Schon jetzt stehen die Tempo-30-Schilder in der Mindelheimer Straße mit dem Hinweis „An Schultagen wischen 7 und 17 Uhr“. Hinzu kommt noch die Verlegung der Haltestelle für den Schulbus in Richtung Türkheim: Bislang mussten die Schüler an der Bushaltestelle bei der Sparkasse ein- und aussteigen. Dort will der Landkreis eine neue Querungshilfe bauen (MZ berichtete), doch dies klappt nicht mehr wie geplant in diesem Jahr und muss bis 2018 warten. Mit dem neuen Schuljahr ab kommenden Dienstag wird die Haltestelle in Ost-West-Richtung verlegt, stattdessen hält der Schulbus dann direkt am Rathaus. Zwar gibt es hier keine eigene Bucht für den Schulbus, der dann eben kurz auf der Straße anhalten wird.

ANZEIGE

Doch für Bürgermeister Norbert Führer und die Mitglieder des Gemeinderates war die Sicherheit der Schulkinder wichtiger als der Durchgangsverkehr, der Wiedergeltingen ohnehin schon genug zu schaffen macht. Führer ist erleichtert: „Dann befinden sich beide Bushaltestellen, also sowohl in Ost-West- wie in West-Ost-Fahrtrichtung, gebündelt im Bereich des Dorfplatzes an der Schule und dem Rathaus“.

Gute Nachrichten auch für den geplanten Ausbau der maroden Amberger Straße: Bürgermeister Norbert Führer und Hubert Jellen vom gleichnamigen Ingenieurbüro aus Kempten haben jetzt fristgerecht den Förderantrag zur Bereitstellung von finanziellen Mitteln nach dem Bayerischen Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz bei der zuständigen Regierung von Schwaben abgegeben.

Darüber hinaus werden das Straßenbauamt in Kempten, das Wasserwirtschaftsamt in Kempten sowie das Landratsamt Unterallgäu in den Planungsprozess eng eingebunden, betont Führer.

Die Förderanträge für derartige Maßnahmen mussten bis spätestens 1. September eines Jahres bei den zuständigen Stellen vorliegen, damit über die Förderung für das kommende Jahre entschieden werden kann. Der Freistaat Bayern gewährt Zuwendungen für kommunale Straßenbaumaßnahmen, etwa für wichtige innerörtliche Straßen, soweit sie zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse in den Gemeinden dringend notwendig sind.

Beantragt wurden jeweils Zuschüsse für den Straßenausbau einschließlich der Gehwege der Amberger Straße und der Kirchenstraße. Beide Straßen wurden im Rahmen der Beschlussfassung über die Straßenausbaubeitragssatzung der Gemeinde Wiedergeltingen im Juni dieses Jahres aufgrund ihrer überörtlichen Verbindungsfunktion als Hauptverkehrsstraßen eingestuft.

Wie Bürgermeister Norbert Führer gegenüber der Mindelheimer Zeitung erklärte, haben die Frostaufbrüche des vergangenen Winters erneut gezeigt, dass die Straßen dringend ausgebaut werden müssen. Daher ist es Ziel der Gemeinde, die beiden Straßen im kommenden Jahr auszubauen.

„Um die Anlieger bestmöglich einzubinden, wollen wir im Herbst dieses Jahres in Bezug auf den weiteren Ablauf der Maßnahme eine gesonderte Anliegerveranstaltung durchführen“, so Führer. Die Gesamtkosten für den Ausbau schätzt Führer derzeit auf knapp 900 000 Euro. Auch die Anlieger werden an einem Teil der Kosten beteiligt – wie hoch dieser Anteil am Ende jedoch sein wird und wie viel jeder einzelne Anlieger dann wird zahlen müssen, könne die Gemeinde erst genau abschätzen, wenn alle Gewerke ausgeschrieben und an den wirtschaftlichsten Anbieter vergeben sind, so Bürgermeister Führer.