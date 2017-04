2017-04-21 12:00:00.0

Schlosskonzerte Der Zedernsaal klingt

Von Mai bis Oktober lebt die Konzertreihe in Kirchheim wieder auf Von Johann Stoll

Freunde klassischer Musik dürfen sich freuen: Die Fuggerschloss-Konzerte im Kirchheimer Zedernsaal gehen ins dritte Jahr unter Leitung von José d’Aragon und seinem Bruder Mario d’Aragon. Heuer stehen neun Konzerte auf dem Programm.

Flamenco-Konzert Start ist der Maifeiertag 1. Mai mit Flamenco-Musik. Es musiziert von 17 Uhr an das Gitarrenduo Andrade. Der Spanier Antonio Andrade hat in seiner langen Karriere bereits unzählige Gitarrenstücke für Flamenco-Produktionen geschrieben. Andrade stammt aus Puebla de Cazalla bei Sevilla. Seine Karriere begann er als 15-Jähriger in einer Flamenco-Gruppe „Los Alhama”, mit der er zwei CDs aufgenommen hat. Später übernahm er die Gruppe und gründete die Compañía Flamenca „Alhama”, die er als künstlerischer Leiter führte. Zusammen mit seinem Bruder Javier Andrade produzierten sie zahlreiche Erfolgsproduktionen.

Musik aus der Shakespeare-Zeit Am Sonntag, 14. Mai, tritt um 17 Uhr das „Ensemble rosarum flores“ auf. William Shakespeare vermochte um 1600 wie kein anderer mit seinen Worten die Seelen seiner Zuhörer zum Klingen zu bringen. Und so ist es naheliegend, seine Sonette mit der Musik seiner Zeitgenossen wie John Dowland, Thomas Morley und anderen in Verbindung zu bringen.

Symphoniekonzert Am Sonntag, 21. Mai, 17 Uhr tritt die Neue Schwäbische Sinfonie unter Leitung von Gerhard Fackler auf. Zu hören sind Beethovens Egmont-Ouvertüre, die Romanze in F-Dur aus der Haffner-Sinfonie von Wolfgang Amadeus Mozart und die Schottische von Mendelssohn-Bartholdy. Solistin ist Dace Salmina-Fitzen an der Violine.

Klavierkonzert Am Sonntag, 11. Juni, um 19 Uhr ist Antonio Acunto am Piano zu hören. Der Italiener spielt die Ballade Opus 23 in G-Moll und das Scherzo Opus 31 B-Moll von Frederic Chopin sowie zwei Prelude von Sergej Rachmaninov. Acunto hat vor gut einem Jahr in Berlin konzertiert. Unter den begeisterten Zuhörern war Bundeskanzlerin Angela Merkel, berichtet Mario d’Aragon.

Kammerkonzert Das Augsburger Kammerorchester unter Leitung von Bernd-Georg Mettke gastiert am Sonntag, 25. Juni, von 17 Uhr an im Zedernsaal. Zu hören sein werden Joseph Haydns Symphonie Nummer 104 in D-Dur und Johann Baptist Vanhals Konzert für zwei Fagotte und Orchester in F-Dur. Laurens Zimpel und Raphael Sirch sind die Solisten.

Brass Der Sonntag, 2. Juli, gehört von 17 Uhr an der 3BA Concert Band unter Leitung von Thomas Ludescher. Diese Brass Band ist 2005 gegründet worden. José d’Aragon spielt die Gitarre.

Inklusives Musikprojekt Am Sonntag, 9. Juli, tritt das Augsburger Orchester „Die Bunten“ auf. Beginn ist um 17 Uhr. Der Eintritt ist frei. Das Orchester „Die Bunten“ ist ein inklusives Musikprojekt, initiiert von der Musikpädagogin Angelika Jekic. Musiziert wird vordergründig auf Tischharfen mit Griffschriftnotation.

Symphoniekonzert Am Sonntag, 24. September, tritt um 17 Uhr im Rahmen der Fuggerschloss-Konzerte zum zweiten Mal die Neue Schwäbische Sinfonie auf. Zu hören sein werden auf diesem Konzert: Finlandia von Jean Sibelius, Konzert für Flöte und Harfe von Wolfgang Amadeus Mozart und Sinfonie Nummer 2 von Johannes Brahms. Solistin an der Querflöte ist Gabi Schweizer.

Gitarrenkonzert Zum Abschluss der Konzertreihe im Jahr 2017 spielt am Sonntag, 1. Oktober, Jos´e d’Aragon auf seiner elfsaitigen Gitarre. Seine aktuelle Bearbeitung von Bizets Carmen-Suite ist ein komplexes orchestrales Werk. Vor dem geistigen Auge entstehen Fanfaren-, Trommel- und Streichorchesterklänge, die auf einem einzigen Instrument kaum vorstellbar sind, sagt Mario d’Aragon.

Zusätzlich tritt im Zedernsaal heuer der Musiverein Kirchheim auf. Das Konzert findet statt am Sonntag, 7. Mai, um 20 Uhr.

Die Chorgemeinschaft gastiert am Samstag, 13. Mai, um 20 Uhr. Das Blasorchester Kirchheim tritt auf am Sonntag, 4. Juni, 20 Uhr.

Tickets im Vorverkauf gibt es unter Telefon 0173/2436889 oder im Internet unter der Adresse www.fuggerschlosskonzerte.com