2017-07-21 00:35:08.0

Nahverkehr Der Zug ist abgefahren

Schon nach wenigen Monaten schließt der neu eröffnete Schalter für Bahnfahrkarten im Bahnhof von Bad Wörishofen wieder. Die Betreiberin nennt die Gründe für die Entscheidung. Was Reisende nun beachten müssen Von Ludwig Schuster

Groß war die Freude bei den Bahnkunden, als im März wieder ein Bahn-Fahrkartenverkauf in Bad Wörishofen eröffnete. Doch diese Freude währte kurz: Der Verkaufsschalter in der Postagentur im Bahnhof steht schon wieder vor dem Aus. Entsprechende Informationen unserer Zeitung bestätigten die Deutsche Bahn und die Betreiberin der Postagentur, Irina Lünendonk. Am 28. Juli ist Schluss.

Lünendonk hat mit viel Herzblut in den Räumen der Post einen Verkaufsschalter für Bahnfahrkarten und Fahrplanauskünfte integriert und nach eigenen Angaben alle sonstigen Bedingungen der Deutschen Bahn erfüllt. Sie hat auch kurzfristig hierfür eine Fachfrau angestellt. Doch die Erwartungen in puncto Umsatz und die damit verbundene Rentabilität haben sich nicht erfüllt. „Bedauerlicherweise ist es ein Minusgeschäft“, sagt Irina Lünendonk.

ANZEIGE

Verhandlungen mit der Deutschen Bahn führten zu keinem Ergebnis. Wirtschaftlich sei diese Situation nicht mehr tragbar gewesen, sie habe die Reißleine gezogen. Irina Lünendonk versichert gegenüber unserer Zeitung, dass sie auch jetzt noch bereit wäre, weiter zu machen, wenn die Deutsche Bahn die Vergütung den Kosten anpassen würde. Der Bahnschalter sei in der Postagentur gut angekommen und sowohl Einwohner als auch Gäste seien zufrieden gewesen. Ein Sprecher der Deutsche Bahn AG sagte der Mindelheimer Zeitung auf Nachfrage: „Leider hat die Postagentur die Lizenz zum Verkauf von Fahrkarten zum 31. Juli zurück gegeben.“ Gemeinsam mit der Stadtverwaltung suche man nun eine neue Verkaufsstelle. „Vorübergehend bitten wir die Bahnkunden mit persönlichem Beratungsbedarf das Reisezentrum in Buchloe aufzusuchen“, teilt die Bahn weiter mit. Natürlich könnten die Kunden Fahrkarten auch online, per Handy-Ticket oder am Automaten erwerben. „Schließlich gibt es noch den Weg, sich telefonisch beraten zu lassen und gleich eine Fahrkarte zu kaufen“, erklärt der Sprecher der Bahn AG.