Architektur in Mindelheim Der geschärfte Blick von außen

Augsburger Studenten haben sich eingehend mit Mindelheim befasst. Jetzt stehen die Ergebnisse fest. Von Johann Stoll

Ein einmaliges Projekt haben Absolventen der Augsburger Hochschule zusammen mit der Stadt Mindelheim umgesetzt. Erstmals haben sich verschiedene Studiengänge gemeinsam einer ganzen Stadt gewidmet und sich damit beschäftigt, wie die Innenstadt von Mindelheim sich weiterentwickeln könnte. Das Leben in der Altstadt haben die Studenten dabei in all seinen Facetten analysiert: von der historischen und modernen Architektur bis hin zur Kommunikation im öffentlichen Raum. Jetzt liegt eine 190-seitige Broschüre über die Ergebnisse vor.

In ihre Studienarbeit haben die Absolventen Monate investiert. Der Kontakt war über Bezirksheimatpfleger Peter Fassl und Architekt und Kreisheimatpfleger Peter Kern zustande gekommen. Außerdem hatte sich eine Gruppe von Studenten des Fachs „Kommunikationsdesign“ mit dem Thema der visuellen Kommunikation im öffentlichen Raum beschäftigt.

Aus all dem ist nun eine Dokumentation mit den Ergebnissen entstanden. Ein Ansichtsexemplar liegt im Bauamt aus. Vorgestellt wurde diese nun von Prof. Katinka Temme im Mindelheimer Rathaus.

Ab Herbst ist das Stadtmodell zu sehen

„Für die Studierenden war es eine tolle Möglichkeit, die Stadt als Modell zu haben. Es war ein wunderbares Experimentierfeld. Schön, dass sich die Verwaltung und die Mindelheimer Bürger auf das Projekt eingelassen haben. Herzlichen Dank an die Stadt und den Landkreis für die – auch finanzielle – Unterstützung“, so Temme. Von der Verwaltung wurde auch ein zwei mal ein Meter großes Modell der gesamten Altstadt angeschafft, das die Studenten angefertigt haben.

Momentan wird das Mindelheimer Stadtmodell im Schloss Höchstädt (Landkreis Dillingen/Donau) bei einer Ausstellung mit anderen Stadtmodellen aus der Zeit der Renaissance bis heute präsentiert. Ab Herbst ist es dann in den Mindelheimer Museen zu sehen. „Bei den Arbeiten handelt es sich um sehr fortschrittliche mit hohem Realisierungspotenzial. Das hat uns dazu bewogen, das Modell anzuschaffen“, so Bürgermeister Stephan Winter.

Auch Stadtbaumeister Gerhard Frey ist begeistert. „Ich fand es wichtig, dass die Architektur wieder als Teil der Kultur wahrgenommen wird“, so Frey. Außerdem sei er stolz darauf, dass die Hochschule Augsburg die Stadt Mindelheim ausgewählt hat. Die Qualität der Zeichnungen und der Modellbauten habe ihn begeistert und verdiene sein höchstes Lob. Die Augsburger Studenten haben unvoreingenommen Ideen entwickelt. Dabei haben sie auch den strukturellen Wandel in der Altstadt bedacht. Sie wollen die Architektur an die Bedürfnisse der modernen Bewohner anpassen – und bewusst auch Wandel zulassen. Die Arbeiten waren vor zwei Jahren in einer Ausstellung in Mindelheim präsentiert worden.