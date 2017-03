2017-03-31 18:00:00.0

Stadtrat Der gute Draht ins Rathaus

SPD-Bürgermeister Ahne verweist auf gute Zusammenarbeit mit Stephan Winter. Das hat aber einen Preis Von Johann Stoll

Halbzeit im Mindelheimer Rathaus. Seit drei Jahren amtiert der aktuelle Stadtrat, in drei Jahren wird wieder gewählt. Erstmals wurde 2014 eine dreiköpfige Stadtspitze geschaffen, der die größten Gruppierungen im Stadtrat angehören. Neben dem Ersten Bürgermeister Stephan Winter (CSU) sind das Hans-Georg Wawra (Freie Wähler) und Roland Ahne (SPD) als Stellvertreter des Rathauschefs. Seither herrscht besondere Harmonie im Rathaus.

Gibt es einen Zusammenhang zwischen den geschaffenen Posten und der neuen Einigkeit? Das will Roland Ahne so nicht stehen lassen. Er räumt aber ein, dass Positionen der SPD möglicherweise nicht mehr so zur Geltung kommen, weil vieles im Rathaus intern besprochen werde. Als Beispiel nennt er das Thema Wohnungsnot. „Mir ist wichtig, dass nicht nur hochpreisige Häuser gebaut werden“, sagt er. Wohnen müsse bezahlbar sein – eine klassische Forderung der Sozialdemokraten. Dass der Stadtrat sich 2016 zu einer Klausursitzung zum Thema Wohnen getroffen hatte, sei auf wiederholtes Bitten von Ahne zurückgegangen. Ähnliches gelte für die Klimamanagerin. Ahne hat den Vorsitz des parteiübergreifenden Energieteams inne. Mit der Schaffung einer eigenen Stelle bekomme das Thema einen neuen Impuls, freut er sich.

Bei Stephan Winter ist Ahne mit beiden Anliegen auf offene Ohren gestoßen. Zugleich verstehe sich die SPD als Anwalt der Kinder. Insofern hat ihn die in Leserbriefen geäußerte Kritik getroffen. Der Spielplatz an der Bourg-de-Peage-Straße soll eventuell verlegt, aber nicht aufgelöst werden. In der Bleichstraße wird heuer ein neuer Spielplatz gebaut. Hier soll auch das Kinderparlament eingebunden werden, damit die Bedürfnisse der Kinder bestmöglich berücksichtigt werden. Jede Woche gibt es eine Besprechung im Rathaus, in der sich die Bürgermeister austauschen. „Das Verhältnis ist sehr kollegial“, betont Ahne. Es sei ein vertrauensvolles Miteinander. In seinem Kalender sind alle politischen Termine rot markiert. Es ist viel rote Farbe, die einem da entgegenschlägt. Im Monat sind es im Schnitt 30 Termine, die Ahne für die Kommunalpolitik aufbringt. Nicht alle sind dem Amt des Dritten Bürgermeisters geschuldet. Ahne nimmt auch mal an einer Sitzung des Gemeindetages teil.

Die Glückwünsche an betagte Jubilare zu überbringen, ist eine Aufgabe, die er gerne übernimmt. Das gilt auch für Hans-Georg Wawra, der sich dafür auch besonders viel Zeit nimmt. So komme man gut miteinander ins Gespräch. Auch wenn Vereine ihre Jahresfeiern abhalten, wird erwartet, dass ein Bürgermeister dabei ist.