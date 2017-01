2017-01-26 11:55:00.0

Musik im Unterallgäu Der neue Dirigent wird zum Reiseleiter

Der Musikverein Tussenhausen nimmt seine 300 Gäste mit in viele Länder. Was beim Publikum besonders gut ankam. Von Thessy Glonner

Im Allgäu zu leben, bedeutet in vielerlei Hinsicht Glück. Damit besonders gesegnet waren alle Blasmusikliebhaber, die sich – trotz zahlreicher Faschingsangebote – für das Jahreskonzert des Musikvereins Tussenhausen entschieden hatten. Rund 300 Gäste wurden in der fantasievoll geschmückten Mehrzweckhalle vom strahlenden Vorsitzenden Anton Riederle zu einer fulminanten musikalischen Reise durch Europa begrüßt.

Konzert in Tussenhausen: Musikverein nimmt Publikum mit auf Reisen

ANZEIGE

Dem seit 1861 bestehenden Verein, dessen Blaskapelle heute aus 40 Musikern besteht, wurde an diesem Abend ein ganz spezielles Glück zuteil. Der mit ihnen seit Oktober übende neue Dirigent Lukas Krauß präsentierte seinen ersten öffentlichen Auftritt mit einem Orchester. Dabei zeigte sich der 18-Jährige, der die Berufsfachschule für Musik in Krumbach besucht, überraschend souverän und zog das Publikum sofort in seinen Bann. So wurde aus „A little Opening“ von Thiemo Kraas gleich ein absolut großes Eröffnungsstück.

Nach einer grandios inszenierten „Fields Overture“ von Hiroki Takahashi, begann die – von einzelnen Vereinsmitgliedern stimmig anmoderierte – eigentliche Reise in Irland. Beim von Warren Barker arrangierten „Deir’ In De“ konnte man sich dank des sensiblen und gleichzeitig leidenschaftlichen Spiels aller Musiker gefühlsmäßig direkt auf die „Grüne Insel“ begeben. Zarte und berauschende Töne vereinten sich harmonisch und zauberten Bilder der fantastischen Landschaft samt „Irish-Dance“-Illusionen herbei.

Mallorca-Stimmung mit dem Musikverein Tussenhausen

Auch für Mallorca-Stimmung war gesorgt, jedoch nicht nach „Ballermann-Art“, denn bei „Sa Musica“ von Jakob de Haan wurde lyrisch-traditionell die bewegte Geschichte der Insel zum Erklingen gebracht. Beim Aufenthalt „Jenseits des Ural“ und bei der „Vergelt’s Gott Polka“ freute sich mit den anderen Gästen Michael Schiegg, der im Saal anwesende Komponist beider Stücke.

Als Kontrast-Programm nach dem skandinavischen „Wickie-Medley“ von Stefano Conte wurden beim herrlichen Walzer „Träumerei“ von Mark Sven Heidt Opernball-Fantasien entfacht.

Herzliche Dankesworte an die Musikanten und Glückwünsche für die weitere Zusammenarbeit unter Leitung von Lukas Krauß, verkündete der ASM-Vorsitzende des Bezirks 10, Andreas Schuster, bevor er mit Anton und Andreas Riederle, dem Zweiten Vorsitzenden des Musikvereins, die Ehrungen vornahm.

Musikverein Tussenhausen: Diese Musiker wurden geehrt

Die immer wieder äußerst bemerkenswerten Darbietungen hat die Kapelle offensichtlich ihrem Leitfaden „Musik mit Herz und Leidenschaft“ zu verdanken. Wie einfühlsam sich Lukas Krauß in die Gruppe integrierte, zeigte sich, als er die letzte Zugabe „Mein Regiment“ ankündete. Die Orchestermitglieder mögen das nicht wörtlich nehmen, lächelte der junge Dirigent verschmitzt.

Für den bestandenen D2-Kurs wurden Anna Lena Rothen und Quirin Riederle mit Silber geehrt und für den D1-Kurs Julian Dölle mit Bronze. Ehrungsurkunden für 10 Jahre Mitgliedschaft erhielten Vera Unglert, Anna Riederle, Markus Weber und Simon Hölzle, für 15 Jahre Evelyn Reif, für 30 Jahre Rainer Weber, für 40 Jahre Alfred Reiter und Erwin Krabler und für 45 Jahre Jakob Rothen.