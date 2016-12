2016-12-28 03:39:00.0

Wahl in Pfaffenhausen Der neue Mann im Pfaffenhausener Rathaus?

Franz Renftle ist einziger Kandidat für die Bürgermeisterwahl in Pfaffenhausen. Wie er dazu kam und was er plant. Von Melanie Lippl

Es war bei einem Tennisfest, als der Dritte Bürgermeister Alois Hölzle seinen Marktratskollegen Franz Renftle zur Seite nahm und ihn fragte, ob er sich vorstellen könne, als Bürgermeister für Pfaffenhausen zu kandidieren. „Meine erste Spontanreaktion war Nein“, erinnert sich Renftle. „Das war nicht auf meiner Agenda, dass ich das Amt anstrebe.“ Hölzle gab dem 49-Jährigen den Anstoß, einmal darüber nachzudenken. Ein paar Tage später fragte ihn der Zweite Bürgermeister Johann Weigele, dann erkundigten sich immer mehr – aus der Verwaltung im Rathaus, aber auch privat. Im Lauf der Zeit setzte sich Renftle immer ernsthafter mit dem Gedanken auseinander, wägte Pro und Contra ab. Die Entscheidung reifte „und irgendwann konnte ich ja fast nicht mehr Nein sagen“, schildert Renftle.

Eine Wahl ist ziemlich wahrscheinlich

ANZEIGE

Inzwischen haben beide im Marktrat vertretenen Gruppierungen – die Unabhängige Bürgergemeinschaft sowie die Freien Wähler/CSU – ihn in ihren Nominierungsversammlungen als Kandidaten gekürt. Da es keinen Gegenkandidaten gibt, ist eine Wahl Renftles ziemlich wahrscheinlich. Für den Beamten hieße das am 9. Januar 2017, dem Tag nach der Wahl, Abschied zu nehmen von seinem bisherigen Job.

Der 49-Jährige arbeitet derzeit als Dienstgruppenleiter bei der Autobahnpolizei in Memmingen – und das sehr gerne. In seinem Job ist der Hauptkommissar 40 Stunden in der Woche aktiv, auch am Wochenende und nachts, sowohl auf der Straße als auch im Innendienst. Reden und Argumentieren sind sein tägliches Brot, ob mit Kollegen oder Bürgern. Eine seiner Stärken sieht Renftle auch darin, dass er sich sehr wenig stressen lässt. „Bei einem Massenunfall sage ich zum Beispiel: Okay, die Lage habe ich, damit kann ich arbeiten.“ Wenn er seine Arbeit bei der Polizei im Januar beenden sollte, dann auch mit einem weinenden Auge. „Aber vielleicht ist mit 49 Jahren der Zeitpunkt ganz günstig, die Komfortzone zu verlassen.“

Franz Renftle ist in Pfaffenhausen aufgewachsen. Seit acht Jahren lebt er mit seiner Frau, seinen beiden 14 Jahre alten Töchtern und seinem zehnjährigen Sohn im Ortsteil Heinzenhof. Dort „bastelt“ Renftle gern am und ums Haus. Früher ist er öfter Motorrad gefahren, heute ist er im Tennisclub aktiv.

Seit zwei Jahren sitzt der 49-Jährige im Pfaffenhausener Marktrat. Es gefällt ihm gut, dass Parteizugehörigkeit dort keine Rolle spielt, sagt er. Um als gemeinsamer Kandidat von beiden Gruppierungen unterstützt zu werden, war es ihm aber auch wichtig, dass ihn beide nominieren. Über seine Arbeit in dem Gremium und durch seinen Beruf ist ihm das Behördliche schon bekannt, glaubt Renftle. Auch die Themen, die in Pfaffenhausen gerade wichtig sind, sind ihm nicht neu. Gemeinsam mit den anderen Markträten hat Renftle in diesem Jahr entschieden, dass Pfaffenhausen vorerst im Bundesverkehrswegeplan 2030 drin bleibt. Das bedeute noch nicht, dass eine Umgehungsstraße sicher kommt. „Aber man muss sich sehr gut überlegen, warum man die Straße nicht will“, findet Renftle, denn: „Der Bund zahlt und unterhält die Straße.“ Als Bürgermeister wolle er im Gewerbegebiet gemeinsam mit Salgen neue Firmen ansiedeln. Wenig attraktiv, dafür aber teuer könnten die Sanierungen von Brücken sein, die in der kommenden Amtszeit angegangen werden müssen. So wie die Kontrolle des Kanals sieht Renftle das als „Hausaufgabe“, die eben zu erledigen ist. Des Weiteren, so denkt er, wird das schon seit Längerem diskutierte Feuerwehrhaus in nächster Zeit auf ihn zukommen.

Roland Krieger ist viel zu verdanken

Als der Polizeibeamte in den Marktrat gewählt wurde, stand die Grobplanung für die Dorferneuerung bereits, da dieser Prozess schon seit einigen Jahren läuft. Er selbst hat nur noch in Detailfragen mitentschieden, kann sich aber vorstellen, im Frühjahr eine öffentliche Veranstaltung zu dem Thema abzuhalten. Renftle lobt die Infrastruktur, die in Pfaffenhausen vorhanden ist und die zu großen Teilen seinem Vorgänger Roland Krieger zu verdanken sei: „Wir stehen gut da“, findet Renftle.

Sein Augenmerk will er auf das Thema Wohnen legen. Neben neuen Bauplätzen geht es Renftle vor allem darum, günstigen Wohnraum zu schaffen. Weil Privatleute derzeit kaum in Mietwohnungen investieren, kann er sich auch vorstellen, dass die Kommune als Bauherr auftritt. Ihr gehe es nicht darum, große Gewinne zu erwirtschaften. „Wenn das nach 20 Jahren zu Null rausgeht, ist das in Ordnung für eine Gemeinde“, findet er. Schließlich habe eine Kommune auch eine soziale Verpflichtung.

Dass er für viele Bürger mit Problemen künftig einer der ersten Ansprechpartner im Ort sein wird, findet Renftle nicht schlimm. Großen Respekt hat er aber vor dem zeitlichen Aspekt, also „wie man Termine händelt und nicht in eine Tretmühle kommt“. Denn Renftle weiß um seine Schwäche: „Ich bin grundsätzlich eher einer, der schlecht Nein sagen kann.“