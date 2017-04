2017-04-27 18:00:00.0

Film Der richtige Dreh

Der 17-jährige Drehbuchautor und Regisseur Julius Buchenberger spricht über sein erstes eigenes Projekt. Seinen Actionkrimi „The Run“ dreht er im Landkreis Landsberg Von Lisa Gresser

„The Run, Szene 1, Take 1 … und bitte!“, der Blick von Carsten, dem Zivilpolizisten und Personenschützer, der gerade das Baby aus dem Bettchen nimmt, schweift zum Fenster, wo er eine erschreckende Entdeckung macht. Sie sind ihnen auf die Spur gekommen! Im spannungsgeladenen Action-Krimi von Julius Buchenberger begibt sich Familie Mayr auf die Flucht, da sie verfolgt wird. Es geht um Leben und Tod.

Julius Buchenberger ist erst 17 Jahre alt und fühlt sich wohl in seiner Rolle als Drehbuchautor und Regisseur. Er lebt in Augsburg, dreht aber unter anderem im Landkreis Landsberg und Umgebung. Der Grund: Eine der Hauptdarstellerinnen seines Films, Tamara Sedlmeir-Leutenstorfer, kommt aus Mundraching (Gemeinde Vilgertshofen). Auch ihr Elternhaus musste für die Dreharbeiten „herhalten“. Und so blieb man gleich im Raum Landsberg.

In der Gartenlaube des Hotels Hohenwart, einem der vielen Drehorte von „The Run“, erzählt Julius Buchenberger selbstbewusst von seinem Film und gibt Einblicke in sein Leben hinter der Kamera.

Ursprünglich hat er seine Zukunft nicht in der Filmbranche gesehen. Als 14-Jähriger hilft er jedoch bei einem Film seines Vaters, der gelernter Mediengestalter Bild und Ton ist, und trifft dort Thomas Pill, der ihn in bei seinem Werdegang begleiten wird. „Angefangen hat es am Set mit kleinen Aufgaben, wie Kaffee holen und Aushilfstätigkeiten“, jedoch wurden die Tätigkeiten schnell vielfältiger. Mittlerweile steckt Julius Buchenberger mitten in seinem ersten eigenen Projekt: „The Run“. Eigentlich als Sport-Kurzfilm geplant, ist das Projekt schnell größer geworden als gedacht, bis es sich nun zu einem Spielfilm mit einer Laufzeit von circa 90 Minuten entwickelt hat. Die ersten 30 bis 35 Seiten schreibt Julius selbst, bei der zweiten Hälfte des Drehbuchs übernahm Annette Heck die Feder, die Julius über einen Facebook-Aufruf kennenlernt. Annette Heck ist eine von diversen professionellen Schauspielern, die bei „The Run“ mitwirken. Obwohl sie keine fixe Gage erhalten, sind sie voller Elan dabei und vertrauen auf den Erfolg des Films. „Auf Facebook gibt es immer wieder zahlreiche Aufrufe für Low-Budget-Produktionen, „The Run“ hat mein Interesse geweckt und das Drehbuch hat mich schlichtweg überzeugt“, erzählt der Schauspieler Niklas Leifert, der die Rolle von Carsten, dem Personenschützer der Familie Mayr, einnimmt. Auch die Mutter von Julius, Tanja Riedel, ist begeistert von dem Zusammenhalt der Filmcrew: „Die Zuversicht von allen Beteiligten ist so intensiv spürbar. Egal, ob es die Schauspieler sind, oder andere Projektbeteiligte und Institutionen – wie beispielsweise das Amtsgericht Landsberg –, bei denen wir drehen und uns beraten lassen durften. Alle geben ihr Bestes und sind füreinander da.“ Wie stark der Zusammenhalt ist, zeigt auch sein Cousin Florian Buchenberger, der eine der Hauptrollen, den Kommissar und Familienvater John Mayr, spielt. Eigentlich wäre er noch im Urlaub, als der Drehtag im Hotel Hohenwart beginnt. Jedoch reist er extra früher ab. Die Klamotten für den Dreh sind sowohl auf der Hinreise als auch auf dem Nachhauseweg im Koffer dabei, damit er gleich nach der Rückkehr zum Dreh dazustoßen kann.

Seit über einem Jahr arbeitet Julius an seinem Projekt. Mit dem „Grunddrehbuch“ beginnt er im Januar 2016. Annette Heck ergänzt das Drehbuch mit der zweiten Hälfte im September 2016. Bereits zwei Monate später beginnt die Produktion des Filmes. Die Schauspieler setzen sich zum Teil aus professionellen Darstellern zusammen, zum Teil aus Freunden und Bekannten. Für fünf Rollen findet ein Casting statt, bei dem eine große Nachfrage herrscht. Julius ist nicht nur Drehbuchautor und Regisseur, sondern häufig auch für die Kamera und den Ton zuständig. Des Weiteren übernimmt er selbst eine kleine Rolle in dem Film. Mittlerweile seien über 200 Personen am Projekt beteiligt. Um das alles unter einen Hut zu bringen, steht ihm Annette Heck unterstützend zur Seite, die komplett für die Produktionsabläufe zuständig ist und organisatorische Tätigkeiten ausführt. Wunschtermin für die Premiere von „The Run“ ist der 5. Januar 2018 in einem Augsburger Kino. Es ist Julius Buchenbergers 18. Geburtstag. Wenn er nicht gerade dabei ist, an „The Run“ zu arbeiten, arbeitet Julius mit zwei Freunden, Steven Zimmermann und Luke Eversfield, an dem Start-up-Projekt Vateq Media, einer Agentur, die Dienstleistungen wie Filmproduktion, Künstlermanagement und Veranstaltungsservice anbietet. Außerdem ist er auf der Suche nach einer Ausbildungsstelle, die in Richtung seiner Leidenschaft gehen soll: Als Mediengestalter Bild und Ton oder als Veranstaltungstechniker will er seine Kenntnisse vertiefen und Fuß in der Medienbranche fassen.

Künftige Projekte sind ebenfalls geplant: Für Julius steht eine Kooperation mit seinem Vater an, und auch die Ideen für die nächsten Projekte hat er im Kopf. Allerdings möchte er seinen Fokus wieder auf kürzere Projekte wie Werbeclips setzen. Eines ist jedoch für Julius Buchenberger sicher: Es wird nicht das letzte Projekt für die Crew von „The Run“ werden. Vielleicht wird das nächste nicht den gleichen Umfang haben, aber das Filmteam sei zu einer Familie zusammengewachsen, weshalb sie alle auch zukünftig zusammenarbeiten möchten.