2017-03-04 19:49:00.0

Geburtstag in Mindelheim „Des muas gau“

In 95 Jahren hat die Mindelheimerin Anna Pienle vieles möglich gemacht. Von Thurid Marie Leinich

Ein schöner Platz an der Sonne. Das ist es, was Anna Pienle in ihrer Mindelheimer Wohnung am meisten genießt. Hier empfing sie zu ihrem 95. Geburtstag auch den stellvertretenden Bürgermeister Hans-Georg Wawra, der die Glückwünsche und Aufmerksamkeiten von Bürgermeister Stephan Winter und Landrat Hans-Joachim Weirather überbrachte.

Die Geburtstagsfeier findet später im Kreis der Familie statt – und die ist im Lauf der Jahrzehnte ziemlich groß geworden: Ihre drei Kinder Hermann Lutzenberger, Marianne Knaak und Heidi Miller, sieben Enkel und acht Urenkel.

ANZEIGE

Die Familie ist Anna Pienle besonders wichtig, ebenso wie ihr Lebenswerk, das Geschäft für Uhren und Schmuck, das sie seit 1949 Stück für Stück mit aufbaute, zunächst als Vertreter, später als Ladengeschäft „Uhren Pienle“. Man sei zunächst auf der „Welle des Wirtschaftswunders mitgeschwommen“ und habe damit den Bedarf der Zeit gedeckt.

Was es aber heißt, Unternehmerin zu sein, spürte Anna Pienle immer wieder. „Des muas gau“ war stets ihr Motto, und das verlor sie auch in der schweren Zeit nicht aus den Augen, als ihr Mann Alois 1984 starb. 1986 übernahmen Tochter Heidi und Schwiegersohn Peter Miller das Geschäft, natürlich mit Unterstützung der Senior-Chefin, die auch über den 80. Geburtstag hinaus noch im Laden anzutreffen war.

Bis vor rund zehn Jahren liebte es Anna Pienle zu reisen. Fast ganz Europa hat sie gesehen, von Norwegen bis Spanien und in die Türkei reichen die Ziele. Am schönsten waren aber die Reisen mit dem Zug durch die Schweiz. Jetzt hat sich der Radius etwas verringert, bereitet aber ebenso viel Freude. Vor Kurzem war die Jubilarin mit einem ihrer Enkel im Zirkus Krone. Ihre erste Vorstellung hatte sie im Volksschulalter erlebt und ist damals wie heute fasziniert davon. Weite Reisen hingegen sind heute nichts mehr für sie. Dafür genießt sie ihren Platz an der Sonne umso mehr.