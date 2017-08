2017-08-30 00:35:01.0

Verkehr Dicke Luft zwischen Radfahrern und Fußgängern

Polizei und Verwaltung sehen sich personell nicht in der Lage, mehr zu kontrollieren Von Markus Heinrich

Dass es im Verhältnis Radfahrer/Fußgänger in Bad Wörishofen mitunter schwierig ist, ist bekannt. Im Fall von Arthur Sumser hat das aber eine neue, schmerzhafte Stufe erreicht. Ein Radfahrer habe ihn zu Boden geschlagen, berichtet Sumser. Am hellichten Tag sei das passiert, gegen 11.30 Uhr, in der Nähe der evangelischen Kirche.

Er habe den Radfahrer ermahnt, dass das Radeln in dem Bereich doch verboten sei, berichtet Sumser. Ein Wortgefecht habe sich entsponnen, am Ende lag der 80-jährige, gehbehinderte Sumser am Boden, niedergestreckt von einem Schlag des Radlers, der ebenfalls im Rentenalter gewesen sei. Der habe ihm sogar noch mit dem Fuß einen Tritt in die Seite verpasst, berichtet Sumser. Bei der Polizei ist Sumser noch am selben Tag vorstellig geworden. Dort habe man ihm aber wenig Hoffnung gemacht, dass der Täter gefasst werden kann, sagt Sumser.

Es gab auch keine Zeugen. Anzeige habe er dann deshalb nicht erstattet. „Ich erspare damit Arbeit“, sagt Sumser. Gleichwohl will er nun erreichen, dass in dem fraglichen Bereich besser und mehr kontrolliert wird, von Stadt oder Polizei, das ist Sumser letztlich egal.

„Ich gehe am Tag fünf Mal mit meinem Hund dort spazieren und ich sehe garantiert jedesmal einen Radler, der sich nicht an die Vorgaben hält“, sagt Sumser. Das sei zum Teil gefährlich. Das bestätigt auch eine Anwohnerin, die sich spontan in das Gespräch einschaltet. Die Stadt müsse hier dringend reagieren.

Handlungsbedarf sieht auch Bad Wörishofens Polizeichef Thomas Maier. „Ich weiß, dass hier vor allem die älteren Bürger die Leidtragenden sind“, sagt er. Regelmäßig und punktuell bekomme er Beschwerden über die Situation an der evangelischen Kirche. Allerdings weist Maier auch darauf hin, dass die Polizei mit vielfältigen anderen und auch wichtigeren Aufgaben gebunden ist. Hier werde es dann schnell personell schwierig. Sumser rät er unbedingt, Anzeigen zu erstatten.

Auf Anfrage der MZ teilt Jan Madsack vom Ordnungsamt mit, dass es immer wieder vorkomme, dass Beschwerden über angeblich rücksichtslose Fahrradfahrer im Bereich der evangelischen Kirche eingehen. Auch über rücksichtslose Fahrradfahrer in der Kneippstraße wurde laut Madsack schon berichtet. Eine Überwachung bzw. Ahndung der Verstöße (z. B. verbotswidriges Fahrradfahren in der Fußgängerzone) durch städtisches Personal ist aus rechtlichen Gründen nicht möglich, hier hat derzeit nur die Polizei entsprechende Kompetenzen.

Selbst bei Übertragung der Kompetenzen auf die städtischen Mitarbeiter der Verkehrsüberwachung wären die Stadtverwaltung personell nicht in der Lage, umfangreiche Kontrollen an den besagten Stellen durchzuführen.

Der Dietrich-Bonhoeffer-Weg sei mit Zeichen 239 (Gehweg) beschildert. Hier gelte, das anderer als der Fußgängerverkehr den Gehweg nicht nutzen darf. Das bedeute, dass Fahrradfahrer hier absteigen und das Fahrrad schieben müssen.

Madsack appellierte an die Einsicht aller Beteiligten: „Generell möchten wir allen Verkehrsteilnehmern in und um Bad Wörishofen § 1 der Straßenverkehrsordnung (StVO) in Erinnerung rufen. Dieser fordert eine ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht aller Teilnehmer im Straßenverkehr“.

Weiter heiße es hier, dass wer am Verkehr teilnimmt, sich so zu verhalten hat, dass kein Anderer geschädigt, gefährdet oder mehr, als nach den Umständen unvermeidbar, behindert oder belästigt wird, so Ordnungsamtschef Madsack.