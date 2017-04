2017-04-04 14:43:42.0

Umbau Die A96 bei Bad Wörishofen soll leiser werden

Arbeiten an der Fahrbahndecke auf Höhe Kirchdorf haben nach Verzögerungen begonnen. Dafür wird nun mehr gemacht, als ursprünglich angekündigt. Den Grund dafür nennt der Abgeordnete Stephan Stracke.

Die A 96 bei Kirchdorf soll leiser werden. Die Bauarbeiten für einen neuen Belag, der mehr Lärm schluckt, haben jetzt begonnen. Am Dienstag war die Baustelle am Kirchdorfer Berg der Autobahn bereits deutlich fortgeschritten. Die Arbeiten beginnen in Fahrrichtung München. Der Verkehr wird einspurig an der Baustelle vorbei geleitet. Spezialmaschinen tragen dort die Fahrbahndecke ab. „Rund 3,9 Millionen Euro werden hier investiert“, berichtet der Bundestagsabgeordnete Stephan Stracke (CSU). Er nimmt für sich in Anspruch, dass der Einsatz von lärmminderndem Asphalt in beiden Fahrtrichtungen nicht zuletzt seinem „hartnäckigen Nachbohren“ geschuldet ist. Stracke war ziemlich verärgert, als die Autobahndirektion Südbayern Ende 2015 mitgeteilt hatte, dass sich die Fahrbahndeckenerneuerung bei Kirchdorf, einem Stadtteil von Bad Wörishofen, um ein weiteres Jahr von 2016 auf 2017 verzögert. Immerhin galt der Umbau seit 2013 als ausgemachte Sache. Auch die Bürgerinitiative Kirchdorf fand im vergangenen deutlich kritische Worte für die Verzögerung. Von „leeren Versprechungen der Autobahndirektion“ sprach damals Hannes Weber, der Vorsitzende der Bürgerinitiative.

Stracke hakte nach und konnte alsbald Erfolg vermelden. Es gab eine definitive Zusage für den Bau, welche die Autobahndirektion zunächst mit Blick auf die unklare Haushaltslage nicht geben wollte. Außerdem erreichte Stracke einen Deckentausch für beide Fahrbahnen, nicht nur für eine in Fahrtrichtung München, wie ursprünglich geplant. Stracke holte sich diese Zusage von Bayerns Innenminister Joachim Herrmann. „Dies ist ein großer Erfolg, denn die Autobahndirektion wollte bis dahin nur die Fahrbahndecke bei Kirchdorf in Richtung München sanieren“, sagt Stracke heute. „Nun ist es endlich soweit und beide Fahrbahnen erhalten die lärmmindernde Deckschicht.“ Bis zum 24. Juni sollen die Arbeiten auf der A96 zwischen Mindelheim und Bad Wörishofen dauern. Auf einer Länge von rund 5,5 Kilometern wird die obere Asphaltschicht erneuert. 110000 Quadratmeter der alten Fahrbahndecke werden dazu abgefräst und durch lärmminderndem Asphalt ersetzt. Um einen raschen Bauablauf zu garantieren, sollen die Arbeiten im 24-Stunden-Betrieb durchgeführt werden.

„Die Fahrbahndeckenerneuerung mit lärmminderndem Asphalt ist ein weiterer wichtiger Schritt zur Reduktion der Lärmbelastung entlang der A 96“, sagt Stracke. Bei Mindelheim und bei Buchloe westlich der Anschlussstelle Kaufbeuren/Jengen gibt es diese neuen Fahrbahndecken bereits. Nun folgt Kirchdorf. „Es ist in jedem Fall lohnend, beim Thema Lärmschutz im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten nicht locker zu lassen“, bilanziert Stracke. (m.he, mz)