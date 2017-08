2017-08-03 04:05:00.0

Mindelheim wird noch schöner Die Bauarbeiten in der Altstadt kommen gut voran

Was jetzt im August in der Mindelheimer Maximilianstraße geschieht

Am Schrannenplatz in Mindelheim werden Pflaster neu verlegt.

Die Arbeiten für den letzten Bauabschnitt der Umgestaltung der Maximilianstraße liegen voll im Zeitplan. Das teilte die Stadt Mindelheim mit. Die Unterbauten für die Brücke, die zukünftig über den Mindelmühlbach führt, seien angefertigt und auch der Schrannenplatz, die Arkaden bei der Musikschule, der Gehweg und der Parkplatz an der Südseite vor Optik Pfeiffer seien gepflastert worden. Dabei wird der Asphalt gegen hochwertige Pflastersteine und Granitplatten ausgetauscht. Die Geschäfte in der Altstadt sind auch während der Bauphase wie immer erreichbar.

Mehr Grün, mehr Wasser

Mehr Grün im Straßen- und Platzbereich und entlang der Mindel sowie das Erlebbarmachen von Wasser durch Abflachung des Mindelufers sind Teil des Konzepts. Auch der neue Wasserlauf ist bereits erstellt und die Fundamente für die Terrasse vor dem Weberhaus wurden errichtet.

Die Arbeiten der Telekom werden diese Woche abgeschlossen. Das Unternehmen hat die Bauarbeiten dazu genutzt, neue Kabel im Erdreich zu verlegen. Im August stehen Betonierungsarbeiten für die Brücke an. Auch die Fahrbahn östlich der Brücke wird dann gepflastert. Die Flachwasserzone des Wasserlaufs wird erstellt und vor dem Weberhaus wird mit den Pflasterarbeiten begonnen.

Ebenfalls im August wird das sogenannte „Paradiesgärtchen“ neben der Jesuitenkirche angelegt. Hier entsteht ein Brunnen, den die Bürgerstiftung „Mindelheim hilft sich selbst“ durch Spenden und Patenschaften finanziert. Dabei werden die vier Türme Oberes und Unteres Tor, Einlasstor und Gefängnisturm in Steinstelen abstrahiert dargestellt. Über die vier Steine soll das Wasser laufen, das vorne in einem Becken zusammenfindet. Das abfließende Wasser verläuft in einer breiten Rinne über den Schrannenplatz und wird dann zurück in die Mindel geleitet.

Der Brunnen soll einen Namen erhalten. Vorschläge konnten alle Mindelheimer einreichen. Eine Jury aus Mitgliedern der Bürgerstiftung und des Stadtrates wird die Vorschläge auswerten und entscheiden, wie der Brunnen heißen soll.

Aus dem Kreis der Stadträte haben sich als Jurymitglieder bereiterklärt: Georg Pfeifer, Stefan Drexel, Peter Miller, Josef Doll, Bernhard Lutz und Manfred Schuster. Ein Termin für die Jurysitzung steht derzeit noch nicht fest.