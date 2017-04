2017-04-06 00:37:38.0

Hauptstraße „Die Beschlüsse waren falsch und rechtswidrig“

Kommunalaufsicht weist Darstellung von Rammingens Bürgermeister Schwele scharf zurück Von Alf Geiger

Das Hickhack um die Rechtmäßigkeit der Beschlüsse zur Abrechnung der Baukosten für den Ausbau der Hauptstraße in Rammingen hat einen neuen Höhepunkt erreicht. Die Kommunalaufsicht des Landratsamtes hat jetzt erneut darauf hingewiesen, dass die Beschlüsse, die im Ramminger Gemeinderat gefasst wurden, ausdrücklich „falsch und nicht rechtskonform“ waren. Da dies aber zur Abrechnung der Baumaßnahme „keine Rolle“ spiele, zieht die Aufsichtsbehörde – zumindest vorerst – einen Schlussstrich.

Damit widerspricht die Kommunalaufsicht ausdrücklich der Darstellung der Gemeinde Rammingen, die zuletzt in einer Pressemitteilungen behauptet hatte, dass bei den Beschlüssen zur Abrechnung der Gebühren für den Ausbau der Hauptstraße „keine Fehler“ gemacht worden seien. „Ich bin froh, dass das Landratsamt jetzt unsere Rechtsauffassung teilt und dem Gemeinderat keine Fehler vorgeworfen werden“, ließ Bürgermeister Anton Schwele wissen.

Schwele hatte zudem behauptet, dass sich die Kommunalaufsicht beim Landratsamt „mittlerweile der Rechtsauffassung der Gemeinde anschließt“ und die Beschlüsse des Gemeinderates zum Ausbau der Hauptstraße nicht kommunalaufsichtlich beanstanden oder aufheben lässt. Das Landratsamt sieht dagegen keinen Raum für Interpretationen: „Nach eingehender Prüfung hat sich Folgendes herausgestellt: Der Beschluss zur Ablehnung des Bauprogramms ist aufgrund der persönlichen Beteiligung der Gemeinderäte rechtswidrig. Diese Auffassung haben wir der Gemeinde Rammingen in unserem Schreiben vom 20. März 2017 sehr wohl erneut zum Ausdruck gebracht“, heißt es in der Stellungnahme unmissverständlich.

In der Pressemitteilung von Rammingens Bürgermeister Anton Schwele hatte sich das noch ganz anders gelesen. Laut Schwele sei es Meinung des Landratsamtes, dass die betroffenen Gemeinderatsmitglieder „bei allen Entscheidungen über den Ausbau nicht persönlich beteiligt oder befangen gewesen seien“. Bürgermeister Schwele hatte in seiner Pressemitteilung mit dem Titel „Die Kuh ist vom Eis“ zudem behauptet, dass die Berichterstattung der Mindelheimer Zeitung „aus offensichtlicher Unkenntnis über Inhalt und Bedeutung schwieriger juristischer Fachbegriffe (Bauprogramm, Abschnittsbildung, Teilstreckenausbau, persönliche Beteiligung) über die komplizierte Materie viel zu ungenau war.“

Die Kommunalaufsicht reicht den „schwarzen Peter“ jetzt direkt an die Gemeinde Rammingen zurück: Ehe die Kommunalaufsicht als Rechtsaufsichtsbehörde die „sehr komplexe Thematik“ inhaltlich geprüft habe, sei dem Gemeinderat vorgeschlagen worden, einen Dritten Bürgermeister zu wählen.

Dies wäre, so Doris Back, Leiterin der Abteilung Sicherheit, Recht und Kommunales am Landratsamt, der „einfachste Weg gewesen, die Gemeinde wieder handlungsfähig zu machen“.

Nachdem der Gemeinderat dies aber abgelehnt habe (MZ berichtete), habe sich die Rechtsaufsichtsbehörde nun intensiv mit den Inhalten der Beschlüsse und den Auswirkungen befasst“. Das Ergebnis: Obwohl der Beschluss über das Bauprogramm rechtswidrig zustande gekommen ist, sei der sogenannte „geordnete Gang der Verwaltung“ nicht ernstlich behindert.

Dies wäre laut Back aber Voraussetzung für ein Einschreiten der Rechtsaufsicht nach der Gemeindeordnung gewesen. Back: „Das heißt: Die Erhebung der Beiträge stützt sich auf andere Beschlüsse und die Gemeinde kann trotzdem abrechnen“.

Die Gemeinde Rammingen habe in verschiedenen Beschlüssen den Ausbau der Hauptstraße in einem nördlichen, einem südlichen Teil und einem Teil in der Mitte beschlossen. Der nördliche Teilabschnitt, der bereits fertiggestellt ist, umfasst demnach weniger als ein Viertel der Gesamtlänge der Hauptstraße und ist somit nach der Straßenausbaubeitragssatzung und der Rechtsprechung zu diesem Satzungsrecht nicht über eine Straßenausbaubeitragssatzung abrechenbar, so die Kommunalaufsicht.

Die Abschnitte „Süd“ und „Mitte“ umfassen demnach jeweils mehr als ein Viertel der Gesamtlänge der Straße und sind daher als Teilstreckenausbau abrechenbar; beitragspflichtig sind alle Anlieger der Hauptstraße, also auch jene des Ausbauteils „Nord“.

Mit dem Beschluss über ein Bauprogramm, der diese bereits beschlossene Abschnittsbildung abbilden sollte, hätte die Gemeinde alle Anlieger zur Beitragszahlung für den Ausbau des Abschnitts „Nord“ heranziehen können. Eine solche Beschlussfassung über ein Bauprogramm wäre grundsätzlich möglich. Allerdings ist es nach der Rechtsprechung nicht möglich, ein solches Bauprogramm nachträglich zu beschließen, nur um eine Beitragspflicht zu ermöglichen.

„Dies war wohl keinem der Beteiligten bewusst“, hält die Leiterin der Kommunalaufsicht den Gemeinderäten und dem Bürgermeister zugute.

Hätte der Gemeinderat das Bauprogramm jedoch vorab beschlossen, wäre der Beschluss aufgrund der Befangenheit ungültig gewesen, so Back.

Letztendlich komme es laut Back aber „im Ergebnis nicht auf diesen Beschluss an“. Denn in der getroffenen Form hat der Beschluss keine Auswirkungen auf die Umlegung der Kosten, wenngleich an der Rechtswidrigkeit kein Zweifel bestehe. Deshalb sehe das Landratsamt Unterallgäu auch von weiteren Maßnahmen ab.

Doris Back: „Zusammenfassend kann man sagen: Der Weg war falsch und nicht rechtskonform, aber für das Ergebnis spielt das letztlich keine Rolle“.