MZ-Interview „Die Bühne hält uns frisch“

Herbert und Schnipsi kommen am Donnerstag, 4. Mai, wieder ins Kurhaus Von Helmut Bader

Eigentlich heißen sie ja Hanns Meilhamer und Claudia Schlenger-Meilhamer, doch bekannt sind sie viel besser unter ihren Künstlernamen „Herbert und Schnipsi“. Mit ihrem derzeitigen Programm „Juchhu, glei schmeißts uns wieder“ kommt Bayerns bekanntestes Kabarettpaar am Donnerstag, 4. Mai, erneut ins Kneippstädter Kurhaus und wird wieder mit Akribie die Absurditäten des Alltags erforschen. Vorab stellten sich die Beiden am Telefon unseren Fragen.

Bei einem Ihrer früheren Programme in Bad Wörishofen mussten die Zuschauer in der ersten Reihe Bettwäsche zusammenlegen. Gibt es diesmal auch wieder einen lustigen Einstiegsgag?

Die Besucher müssen diesmal nichts arbeiten. Sie brauchen auch keine Angst zu haben, dass wir etwas Unangenehmes mit ihnen anstellen. Aber ein Anfangsspaß ist schon drin. Nur so viel sei verraten, es ist etwas, bei dem das Publikum durch Klatschen einbezogen wird.

Was können die Besucher vom aktuellen Programm erwarten und wie kam der Titel zustande?

Mit dem Programm sind wir schon eine Zeit lang unterwegs, aber in dieser Region haben wir es noch nicht gespielt. Wie immer ist es ein sehr buntes Programm aus Sketchen, Liedern und Musik mit allen möglichen Instrumenten bis hin zum Waschbrett, und Claudia spielt sogar auf der Trompete. Es ist vielleicht unser persönlichstes Programm.

Der Titel soll ausdrücken, dass im Leben manches anders kommt, als man vorher geplant hat. Dies beinhaltet oft auch etwas Positives. Das „Juchhu“ steht dann dafür, dass man immer wieder aufstehen und weitermachen kann. Es ist außerdem nicht einfach, bis wir einen gemeinsamen Nenner für den Titel eines neuen Programmes finden.

Ehepaare sind in der Kabarettszene eher die Ausnahme. Wie kam das zustande und wie funktioniert das?

Ich hatte zuerst ja schon etliche Soloauftritte, da waren wir privat schon ein Paar. Claudia wollte auch auf die Bühne und hat mich in Schauspielkurse mitgeschleppt.

Er wollte nicht mehr alleine mit seinen teils sehr skurrilen Sachen auftreten und meine eher bodenständige Art ergänzte sich dazu ganz gut. Somit konnten wir gemeinsam mit dem breiter gefächerten Programm mehr Publikum erreichen.

Woher kommt eigentlich der Name „Herbert und Schnipsi“? Er passt ja gar nicht zu Hanns und Claudia.

Als ich ihn gleich beim ersten improvisierten Sketch ansah, wie er so hausbacken angezogen war, habe ich spontan „Herbert“ zu ihm gesagt. Das „Schnipsi“ hat natürlich etwas mit meiner etwas schnippischen Bühnenfigur zu tun. Der Vorschlag, die beiden Namen zu behalten, kam dann von einem Redakteur und so ist daraus unser Markenzeichen geworden.

Woher stammen die Ideen für ein neues Programm und wieviel vom Eheleben steckt dann bei einem Ehepaar darin?

Die Ideen beruhen meist auf Geschichten, die wir selbst erlebt haben, oft aus der unmittelbaren Umgebung. Aus unserem eigenen Leben stammt eine Nummer, bei der sich die Frau um alles Mögliche Sorgen macht, während er sich um nichts kümmert. Das kennen Sie sicher auch!

Für Fälle, in denen etwas Komisches passiert, haben wir immer etwas zum Schreiben mit dabei.

Mein Zimmer ist voller Schachteln mit Ideen. Bei Bedarf wühle ich dann in den Zetteln und finde immer etwas.

Sie waren ja schon einige Male in Bad Wörishofen. Was wissen Sie noch von der Stadt?

Wir wissen natürlich, dass es der Ursprungsort der Kneippkur ist. Da sieht man die Leute barfuß durch den Park laufen. An die Garderobe im oberen Stock, das Theater und an die Büste von Pfarrer Kneipp können wir uns erinnern. Aber leider sehen wir bei unseren Auftritten viel zu wenig von den Orten. Da fehlt uns meist die Zeit.

MZ: Sie sind in einem Alter, in dem viele Menschen an Rente oder Ruhestand denken. Bei Ihnen scheint das überhaupt nicht der Fall zu sein. Ist es das Kabarett, das Sie jung erhält?

Ich wurde schon einmal von einer Frau gefragt, ob ich vor dem Auftritt eine Droge einnehme, weil ich so herumhüpfe. Nein! Das tue ich nicht. Es ist viel eher die positive Rückmeldung des Publikums, das uns beide jung erhält. Das fehlt uns manchmal schon, wenn zum Beispiel eine längere Sommerpause ist.

Hanns Meilhamer: Die Droge ist eigentlich der Auftritt selbst und es ist schon die Bühne, die einen frisch erhält. Somit besteht kein Grund, schon an Ruhestand zu denken.