Politik Die CSU als Weichensteller

Die Erfolge in Mindelheim seien auch eine Folge vorausschauender Entscheidungen der Union, heißt es auf einer Parteiveranstaltung Von Johann Stoll

Dass es Mindelheim heute so gut geht mit mehr als 10 000 Arbeitsplätzen, dieser Erfolg hat nach Auffassung des Mindelheimer CSU-Chefs mit langfristigen politischen Weichenstellungen zu tun, die maßgeblich auf die CSU zurück gingen. Das sagte Christoph Walter auf einer Parteiveranstaltung im Gasthof Stern. Aktuell sei die Politik besonders dadurch gefordert, dass es zu wenig Wohnraum in der Stadt gibt. Deshalb sei es „unzweifelhaft richtig“, die Wiese am Lautenwirtsgäßchen zu bebauen.

Den Kritikern hielt Walter entgegen: Bürgermeister Stephan Winter habe alles richtig gemacht und eine konkrete Planung für das Gebiet vorgelegt. Nicht nur die positive Entwicklung der Firma Grob sorgte für weitere Nachfrage nach Häusern und Wohnungen. Auch die Strahlkraft Münchens erreicht Mindelheim. Fahrzeiten würden bis in die Unterallgäuer Kreisstadt inzwischen akzeptiert.

Die Stadt setzt dabei auf den Bau privater Häuser und auf Investitionen der Wohnungsgenossenschaft. „Was wir nicht wollen ist eine städtische Wohnungsgesellschaft“, betonte Walter. Der Wachstumskurs zieht auch mehr Verkehr nach sich. Deshalb sei es richtig, dass die CSU darauf gedrängt habe, die Umfahrung von Mindelheim im Bundesverkehrswegeplan zu verankern. „Das ist eine Notwendigkeit“, sagte Walter. Er habe aber auch größtes Verständnis für die Landwirte.

Auch innerörtlich hat der Verkehr zugenommen. Für das Areal rund um das Maristenkolleg wird ein Verkehrskonzept erarbeitet. Der betraute Gutachter will laut Bürgermeister Stephan Winter in den nächsten Tagen die Ergebnisse der Verkehrszählung aus dem Vorjahr der Stadt übermitteln. Die Anwohner, die Schulleitung und der Elternbeirat sollen in den Dialog einbezogen werden.

Die Flüchtlingskrise sei extrem gut gelöst worden, auch vom Landrat, lobte Walter. Trotzdem habe die Willkommenskultur von Bundeskanzlerin Angela Merkel einen Sog ausgelöst, der „massiv irritiert“ habe. Bayern habe die meisten Flüchtlinge aufgenommen und sei seiner humanitären Verantwortung nachgekommen. Erst auf massiven Druck der CSU hin hätten die Zahlen gesenkt werden können. Dass Bayern so gut dastehe, habe mit kontinuierlicher Politik zu tun.

Wer jetzt meine, in der Wahlkabine bürgerlichen Parteien einen Denkzettel geben zu müssen, leiste einen Beitrag dazu, dass es am Ende zu Rot-Rot-Grün unter einem SPD-Bundeskanzler Martin Schulz komme.