2017-09-28 18:00:00.0

Verkehr im Unterallgäu Die Dorfmitte von Mindelau soll aufgewertet werden

Offizieller Spatenstich für die Straßenbauarbeiten rund um Mindelau. In knapp einem Jahr soll alles fertig sein. Von Manuela Frieß

Nach vielen Jahren der Planung sind jetzt wirklich die Bagger angerollt und im Moment wird auf der Strecke zwischen Mindelau und der früheren Wirtschaft Jägersruh fleißig gebaut. Der erste Bauabschnitt der insgesamt 1,6 Kilometer langen Strecke auf der Kreisstraße in und um den Mindelheimer Ortsteil Mindelau wird umgebaut, die Abzweigung nach Katzenhirn mit einer Abbiegespur versehen. Zusätzlich kommt außerhalb des Ortes ein Radweg neben die Straße um die Lücke im Wegenetz zwischen Bad Wörishofen und Mindelheim zu schließen, berichtet Kreisbaumeister Walter Pleiner.

Beim offiziellen Spatenstich erzählt Landrat Hans-Joachim Weirather stolz: „Diese Projekt bringt den Mindelauer Bürgern eine deutliche Verbesserung. Die Ortsdurchfahrt wird mit beidseitigen Gehwegen für die Fußgänger sicherer und vor dem Bürgerhaus entsteht endlich eine Art Dorfmitte.“ Auch Bürgermeister Stephan Winter ist froh, dass nun das Ende des Umbaus im Dorf endlich in Sichtweite ist. „Zwar wird innerorts erst nächstes Jahr gebaut, aber gegen Ende August 2018 sollte die Umgestaltung der Straße eigentlich fertig sein.“ An beiden Ortsgängen und auf Höhe der Bushaltestelle werden Verkehrsinseln mit Querungshilfen entstehen. Die Kosten der Bauarbeiten belaufen sich dabei auf rund 2,3 Milliarden Euro, davon übernehme der Freistaat Bayern mindestens 50 Prozent. Von den restlichen Kosten trägt ein Teil die Stadt Mindelheim und ein Teil der Landkreis, zählt Weirather auf.

Kreisbaumeister Walter Pleiner weist darauf hin, dass innerorts auch gleich Arbeiten am Kanalsystem gemacht und Versorgungsleitungen – zum Beispiel für die künftige Breitbandanbindung – mit verlegt werden. Die Straße zwischen Mindelau und Dorschhausen soll in den nächsten Wochen übrigens so weit fertiggestellt sein, dass die Strecke in der Winterpause normal befahrbar sein wird.