2017-01-10 16:00:00.0

Bilanz Die Feuerwehr braucht ein neues Gebäude

Langfristig muss in Bad Wörishofen ein Neubau her. Zunächst wird der Bestand fit gemacht. Der Kommandant erklärt, was nun zu tun ist. Von Karin Donath

Die Freiwillige Feuerwehr Bad Wörishofen braucht ein neues Feuerwehrhaus. Das sagte Kommandant Peter Eichler bei der Jahres- und Dienstversammlung der Wehr. Eichler schränkte allerdings ein, dass ein Neubau erst langfristig nötig werde. Man könne das bestehende Feuerwehrhaus gegenüber des Klosters für die nächsten zehn Jahre „fit“ machen. Wie das geht, erläuterte Eichler bei der Versammlung, ebenso, warum die Feuerwehr im vergangenen Jahr mehr Einsatzstunden verzeichnete, obwohl es insgesamt weniger Einsätze gab als im Vorjahr.

Dabei waren die technischen Hilfeleistungen mit 113 Einsätzen fast doppelt so hoch wie die Brandeinsätze, berichtete der Kommandant, wo es im vergangenen Jahr mit dem Großbrand am Bahnhofsparkhaus den größten Einsatz zu verzeichnen gab. Hier schlugen vor allem elf sogenannte Täuschungsalarme sowie 14 Fehlalarme von Brandmeldeanlagen zu Buche. Wie Kommandant Peter Eichler erläuterte, arbeiten die Brandmeldeanlagen bei Täuschungsalarmen ordnungsgemäß, als Ursache liegt jedoch kein Brand vor, sondern eine Rauchentwicklung aus anderen Gründen. Das könne etwa passieren, wenn stark rauchende Gerichte auf dem Herd stehen. Technische Hilfeleistung wurde vor allem bei Türöffnungen angefordert. Bei 40 Einsätzen fanden die Retter 18 Personen verletzt oder hilflos in den Wohnungen vor. Insgesamt leistete die Freiwillige Feuerwehr Bad Wörishofen im vergangenen Jahr 1503 Einsatzstunden. Dazu kommen 538 Einsatzstunden bei 76 Veranstaltungen. In diesem Zusammenhang betonte Eichler, dass Einsatzende nicht gleich Einsatzende sei. „Die Geräte müssen anschließend gewartet und möglichst schnell wieder einsatzbereit gemacht werden.“

ANZEIGE

Insgesamt 72 Einsatzkräfte sind derzeit in der aktiven Mannschaft; in der Jugendfeuerwehr leisten sechzehn Jungen und sechs Mädchen ihren Dienst. Besonderer Wert wird auch auf die Aus- und Fortbildung gelegt. „Die Routine muss erarbeitet werden, um in der Praxis umgesetzt zu werden“, so Eichler. Da die Tageseinsatzstärke relativ schwankend sei, müssten oft auch Nachbarwehren alarmiert werden. Für deren Einsatz sowie die gute Zusammenarbeit mit den Ortsteilfeuerwehren, den Rettungsdiensten, der Polizei und der Wasserwacht dankte Eichler ganz herzlich.

Einsätze ganz anderer Art waren im vergangenen Jahr bei den Umbaumaßnahmen des Feuerwehrhauses gefragt. In Eigenleistung wurden hier die Sanitäreinrichtungen erneuert, lediglich das Material wurde durch die Stadt finanziert. Im kommenden Jahr soll die Einsatzzentrale saniert werden.

„Ich bin stolz darauf, in so einem Verein Vorsitzender zu sein“, kommentierte Vorstand Hans-Peter Roiser den außergewöhnlichen Einsatz der Ehrenamtlichen. Nach Ansicht von Eichler soll das Feuerwehrhaus auf diese Weise für die nächsten zehn Jahre wieder „fit“ werden. Er betonte jedoch, dass langfristig der Bau eines neuen Feuerwehrhauses nötig sei; für die Planung müsse jedoch eine konkrete Absichtserklärung der Stadt vorliegen.

Bürgermeister Paul Gruschka betonte in seinem Grußwort, dass die politisch Verantwortlichen und die Verwaltung hinter der Feuerwehr stünden. „Die Feuerwehr ist für Bad Wörishofen unentbehrlich, sie schützt unsere Bürger und unseren Ort.“

Mit launigen Worten verpackte Kreisbrandrat Alexander Möbus seine Bitte, nicht bei jedem toten Vogel gleich die Feuerwehr zu rufen. Zuständig bei Verdacht auf Vogelgrippe sei das Veterinäramt, die Feuerwehr leiste lediglich Amtshilfe – falls erforderlich.

Für 40 Jahre aktiven Dienst in der Feuerwehr wurde Peter Eichler geehrt, ausgezeichnet für 25 Jahre wurden Hubert Mayr und Martin Trommer. Die Vereinsmedaille in Gold erhielten Karl und Ludwig Dillian, die Vereinsmedaille in Silber bekam Sonja Trommer, zum Ehrenmitglied ernannt wurde Hans Trommer.