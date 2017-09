2017-09-04 00:32:26.0

Ortsentwicklung Die Hälfte des Viertels ist weg

Wie sich die Pfaffenhausener Bahnhofstraße im Lauf der Zeit verändert hat und warum die Zukunft noch offen ist Von Josef Hölzle

Die Bahnhofstraße in Pfaffenhausen trägt natürlich ihren Namen, weil sie zum Bahnhof führt. Doch heute ist der nur noch ein kleiner Unterstand. Das aus dem Jahr 1908 stammende Bahnhofsgebäude wurde 2016 abgerissen. Zurück blieb eine öde Wartefläche. Trotzdem ist Pfaffenhausen nach wie vor Bahn- und Busstation.

Bald nach dem Abriss des Bahngebäudes haben weitere Eingriffe das vertraute Gesicht der Bahnhofstraße noch mehr gewandelt. Vor allem der Abbruch des 70 Jahre alten langgezogenen Lagerhauses Wanner im Frühjahr 2017 hinterließ eine große Lücke und bis dato auch eine Steinwüste. Dafür hat man nun einen ungewohnt freien Blick nach Süden. Die Abbruchwelle überstanden hat dagegen die 110 Jahre alte Güterhalle aus Lokalbahnzeiten. Sie steht nun wie vergessen neben den Bahngleisen und wartet auf eine rettende Lösung.

Mit diesem aktuellen Zustand hat der vor Jahrzehnten eingeleitete Wandel des Straßenviertels nicht nur optisch, sondern auch strukturell eine neue Dimension erreicht. Begonnen hatte der Prozess bereits um das Jahr 1960, als die ehemalige Bahnhofsrestauration zum Postamt wurde. Auch die Post ist längst wieder ausgezogen. Im Obergeschoss des Hauses befindet sich seit Jahren eine Zahnarztpraxis. Der gewerbliche Schrumpfungsprozess entlang der Straße ging dann in deren oberen Teil weiter mit der Schließung des alteingesessenen Baugeschäftes Notz in den 1990er Jahren. An die Substanz ging es nun aber so richtig im Frühjahr 2017 mit dem Komplett-Abriss des Lagerhauses Wanner. Als fast zeitgleich auch noch das gut frequentierte Schloßberg-Café nach nahezu 100 Jahren den Betrieb einstellte, büßte die Bahnhofstraße ein weiteres Stück „Leben“ ein. Geblieben sind noch das eingeführte Betten- und Textilhaus Schwankhart östlich der Straße sowie gegenüber das Schreibwarengeschäft DinA4 und das Modehaus Weißenhorn als repräsentative Stützen des „Bahnhofsviertels“. Auch Letztere sind bereits Produkte des Ortswandels: An ihrer Stelle stand früher einmal eine Wagnerei mit Landwirtschaft, in der zuletzt vorübergehend auch die Raiffeisenkasse untergebracht war.

Was wird nun aus der Bahnhofstraße? Entscheidend ist dabei, was mit dem Lagerhausgelände westlich der Bahnhofstraße bis zum Ortsende Richtung Egelhofen geschehen wird. Dies ist noch in der Schwebe. Das einst bahneigene, langgezogene Grundstück ist mittlerweile im Eigentum der Gemeinde. Dazu gehört auch die „Lokalbahnwiese“ am südlichen Ende des Areals. Sie wurde Ende der 1980er Jahre von den Freunden Pfaffenhausens in mühsamer Gemeinschaftsleistung auf einem zuvor steinigen Lagerplatz angelegt und zu einem grünen Biotop mit Bienenstand gestaltet. Ob die Planung des Marktes realisiert wird, auf dem „Wanner-Gelände“ ein neues Feuerwehrhaus zu bauen, ist derzeit wohl offen. Einige können sich hier auch eine Wohnbebauung vorstellen. Die verbliebene Bahnhof-Güterhalle harrt ebenfalls einer Lösung. Sie gehört noch der Bahn, die sich bisher nicht zu einem Verkauf entschließen konnte. Ungeklärt ist zudem das Schicksal des Schloßberg-Cafés. Was auch kommt: Der Wandel in der Straße geht weiter.