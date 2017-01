2017-01-13 04:10:00.0

Landwirtschaft Die Hoffnung auf ein ganz normales Jahr

Die Meisterprüfung und der Bau eines neuen Stalls haben Peter Schiegg aus Tiefenried im vergangenen Jahr viel abverlangt. Aber hatte er überhaupt eine Wahl? Von Sandra Baumberger

Müsste Peter Schiegg aus Tiefenried das vergangene Jahr in einem Wort zusammenfassen, dann wäre es wahrscheinlich „anstrengend“. Denn der 24-jährige Landwirt hat heuer nicht nur die Meisterprüfung abgelegt, sondern vor allem einen neuen Stall für bis zu 130 Milchkühe gebaut – und dafür in einer Zeit, in der die Milchpreise mal wieder im Keller waren, einiges Kopfschütteln geerntet. Doch Peter Schiegg ist überzeugt: „Wenn der Wille da ist, ist so was auch in schlechten Zeiten machbar.“

Er ist zuversichtlich, dass es auch wieder aufwärtsgeht und fühlt sich außerdem den Generationen verpflichtet, die die Landwirtschaft seiner Eltern aufgebaut und bis zu ihm weitergegeben haben. „Das ist halt so eine Sache: Entweder man macht’s oder man macht’s nicht. Ich glaub, ich muss das machen. Es muss einfach immer weitergehen – auch wenn’s schwierig ist.“ Peter Schiegg versteht sich als Unternehmer: „Du must gucken, dass was umgeht und das Geschäft läuft.“

Den neuen Stall wollte er ursprünglich für 90 Kühe bauen, 30 mehr, als bis zum Umzug Ende Juli im alten Anbindestall standen. „Aber wenn man aussiedelt und das Geld in die Hand nimmt, macht man des gleich so, dass es reicht.“ Mit mehr Tieren könne man einfach billiger produzieren. Und deshalb ist der neue Laufstall am Ortsrand von Tiefenried jetzt gut 20 Meter breit und 75 Meter lang, bietet Platz für 130 Kühe – und eine Menge Komfort für die Tiere und den Landwirt.

Der Computer ist Teil des modernen Stalls

Gerade schnurrt „Juno 100“ den Futtergang entlang, ein Roboter, der den Kühen im Stundentakt das Futter vors Maul schiebt. Gesteuert wird er übers Smartphone. In dem kleinen Büro hinterm Melkstand stehen außerdem ein Computer und ein Laptop, dank derer Peter Schiegg auf einen Mausklick unter anderem sehen kann, welche Kühe frischmelkend sind oder trockenstehen, wie viel Milch jede Einzelne gibt, welches Futter sie bekommt, ob sie bereits besamt wurde oder das demnächst geschehen sollte, weil eine erhöhte Aktivität darauf hindeutet, dass sie brünftig ist.

Ohne die Chips an den Halsbändern der Kühe, die all diese Daten erfassen und an den Computer übermitteln, müsste Peter Schiegg eigentlich den ganzen Tag im Stall stehen und seine Tiere beobachten. Die Technik sei deshalb eine „unbändige Erleichterung. Aber die Arbeit muss man schon selber tun“, sagt er, lacht und lässt keinen Zweifel daran, dass er diese Arbeit wirklich gerne macht. Etwas anderes hat er sich nie wirklich vorstellen können. Zwar hat er sich mal als Automechaniker versucht, „aber nach sechs Wochen war das Thema erledigt. Da hab ich gewusst, was ich hier hab.“

„Zum Glück ist es vorbei“

Der neue Stall ist genau so geworden, wie er ihn sich vorgestellt hat. Immerhin war die Planung ja auch Teil seiner Meisterprüfung. Da galt es, den Ist- und den Zielbetrieb aufzustellen und den Stallbau zu berechnen. „Ich war der Einzige, der das eins zu eins umgesetzt hat. Das war schon ein Vorteil.“ Einer, von dem er profitiert, weil die Arbeit jetzt schöner und leichter sei, aber auch die Tiere. „Die fühlen sich jetzt wohler, das merkt man. Die haben mehr Lebensfreude.“ Einige ältere „Damen“, die sich im alten Stall kaum noch bewegt hätten und regelrecht „breschthaft“ gewesen seien, leben nach dem Umzug wieder auf. „Das freut einen richtig. Ich kenn die ja alle.“ Hell und luftig ist es im neuen Stall, Sensoren messen die Außen- und Innentemperatur, Regen und Wind und steuern die Jalousien, die an den Längsseiten des Gebäudes einen Teil der Wand ersetzen. Das Dach ist in der Mitte offen, was den Bau billiger macht – und das Klima im Stall besser. Ende April, als der Stallbau auf seinem Höhepunkt war, hat Peter Schiegg seine letzte Prüfung geschrieben. „Des war schon ein bisschen hart“, gibt er zu. „Die Bauphase, dieses Dreivierteljahr, das war schon heftig. Bis Juli hat’s kein anderes Thema gegeben als den Stall.“ Denn zusätzlich zur Baustelle und der Vorbereitung auf die Prüfung musste die Landwirtschaft, in der auch seine Eltern nach wie vor kräftig mit anpacken, ja ganz normal weiterlaufen. Kein Wunder, dass da die Mitteilung über die bestandene Prüfung erst einmal etwas unterging.

„Zum Glück ist es vorbei“, sagt Peter Schiegg mit einem breiten Grinsen. „So schnell brauch ich nichts mehr bauen.“ Das heißt allerdings nicht, dass ihm nicht schon neue Ideen im Kopf herumschwirren: Gut möglich, dass er die Aufzucht des Jungviehs, das bislang noch im alten Stall untergebracht ist, irgendwann auslagert. Oder dass er in ein paar Jahren noch einmal erweitert. „Aber nächstes Jahr will ich’s einfach mal genießen. Da will ich einfach ein normales Jahr.“ Bauen würde er trotzdem sofort wieder – „nur ohne die Bauphase vielleicht“.