2017-03-08 20:39:00.0

Wirtschaft Die Jury hat die Qual der Wahl

Bei der Aktion „Modefrühling“ werden jetzt die Leser-Models ausgesucht. Von Thurid Leinich

Kurz vor Frühlingsbeginn geht auch der „Modefrühling Mindelheim“ in die heiße Phase. Für die gemeinsame Aktion der Mindelheimer Zeitung und der Mindelheimer Modehäuser wurden Lesermodels gesucht und rund 100 Bewerbungen gingen bis zum Teilnahmeschluss ein.

Nun trafen sich die Verantwortlichen der Mindelheimer Modehäuser, die sich an dieser Aktion beteiligen, um die passenden Kandidatinnen und Kandidaten für sich zu finden. Und diese Entscheidung fiel der Jury bei der großen Auswahl nicht leicht.

ANZEIGE

Nebenbei waren schon die ersten Details zur Frühjahrsmode 2017 zu erfahren: Es wird farbenfroh. Sanfte Pastelltöne und frühlingsfrische Farben gibt es nun in den Schaufenstern zu sehen und bald auch an den Leser-Models der Modefrühling-Aktion. Die Modehäuser haben ihre Models gewählt und vereinbaren in den nächsten Tagen direkt einen Anprobetermin mit ihnen. Alle, die diesmal nicht ausgewählt wurden, werden nicht separat benachrichtigt. Im Rahmen der Auswahlrunde wurde schließlich noch der Hauptgewinn unter allen Bewerbungen verlost: ein Aufenthalt im 4 Sterne Superior Hotel in Österreich. Die Gewinnerin ist Silvia Kipfelsberger aus Bad Wörishofen.