2017-03-15 14:33:00.0

Bad Wörishofen Die Kirche stemmt Großprojekte

Die katholische Pfarreiengemeinschaft Bad Wörishofen baut einen neuen Pfarrsaal an herausgehobener Stelle. Das Pfarr- und Jugendheim wechselt bald den Besitzer. Von Markus Heinrich

Ein neues großes Bauprojekt in der Innenstadt steht bevor. Die Pfarreiengemeinschaft Bad Wörishofen will im Pfarrgarten zwischen Hauptstraße und Schulstraße einen neuen Pfarrsaal bauen. Pfarrer Andreas Hartmann sagte unserer Zeitung am Dienstag, das Vorhaben sei intern beschlossene Sache. Dass der neue Saal an den Standort zwischen Pfarrhaus und Bücherei St. Justina kommen soll, steht also fest. Über den Bau an sich muss natürlich noch der Stadtrat entscheiden. Die Pfarrei bereitet nach den Worten Hartmanns derzeit einen Architektenwettbewerb für das Vorhaben vor. Bereits in drei Monaten könne man wohl Entwürfe für das Gebäude an dieser herausgehobenen Stelle präsentieren, glaubt Hartmann. Und es ist nicht die einzige Neuigkeit.

Dass der Pfarrgarten als Standort vorn liegt, ist erst seit wenigen Monaten bekannt. Davor stand die Umnutzung der ehemaligen Klosterlandwirtschaft des Dominikanerinnenklosters auf der Favoritenliste ganz oben. Damit hätte ein neuer Pfarrsaal unmittelbar neben dem Kindergarten St. Anna und der Kinderkrippe entstehen können. In dieses neue Gebäude, so die Gedankenspiele, hätte auch der Kinderhort der Pfarrei ziehen können. Dieser ist derzeit im Pfarr- und Jugendheim an der Oberen Mühlstraße untergebracht. Mittlerweile ist aber klar, dass das Kloster die alte Landwirtschaft abreißen und dort Mietwohnungen zu sozialverträglichen Preisen anbieten wird. Auch dieses Großprojekt steht heuer bevor. Einen neuen Hort an dieser Stelle wird es also nicht geben. Doch auch hierfür muss bald eine Lösung gefunden werden. Denn Hartmann sagte am Dienstag auch, dass der geplante Verkauf des Pfarr- und Jugendheims bevorstehe. Die Pfarrei trennt sich von dem maroden Gebäude, nachdem zuerst über eine gemeinsame Sanierung mithilfe der Stadt nachgedacht wurde. Als klar war, wie teuer das werden kann, rückte die Pfarrei von diesen Plänen aber wieder ab. Stattdessen wechselt das Gebäude nun heuer den Besitzer. Hartmann rechnet damit, dass die Verträge in den nächsten Wochen unterzeichnet werden. Es habe einige Bewerber für die Immobilie gegeben. Wer nun zum Zug kommt, sagt Hartmann nicht.

Auch was dann mit dem Hort geschieht, war gestern nicht zu klären. Über 40 Kinder nutzen aktuell dieses Angebot der Betreuung. Hartmann sagt, die Pfarrei würde den Hort gerne weiter betreiben. Für eine neue Unterkunft werde die Stadt sorgen. Dass der Hort bestehen bleibt, hat der Stadtrat im Dezember einstimmig beschlossen, auch wenn er nicht zu den Pflichtaufgaben einer Gemeinde gehört. Im Gegensatz zu anderen Betreuungsangeboten, etwa der Schulen, hat der Hort auch während der Sommerferien geöffnet. Ein Angebot, das offenbar viele Eltern schätzen. Bürgermeister Paul Gruschka hatte damals gesagt, der Hort könne für eine Übergangszeit im Pfarr- und Jugendheim bleiben, bis eine Alternative gefunden ist. Gestern war zu dieser Frage keine Stellungnahme aus dem Rathaus zu bekommen.