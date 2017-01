2017-01-13 16:30:00.0

Statistik Die Kneippstadt wächst weiter

Bad Wörishofen hat als größte Stadt des Landkreises Unterallgäu nun die nächste wichtige Marke im Visier. In der Stadt leben Menschen aus 87 Ländern. Von Markus Heinrich

Erneut verzeichnet Bad Wörishofen einen spürbaren Einwohnerzuwachs. In der größten Stadt des Landkreises Unterallgäu lebten zum Stichtag 31. Dezember 2016 genau 16608 Menschen. Diese Zahl nannte die Pressestelle des Rathauses am Donnerstag. Ein Jahr zuvor waren es noch 16306 Einwohner. In Bad Wörishofen leben 7908 Männer und 8700 Frauen. Ihren Hauptwohnsitz haben der Statistik zufolge 16106 Menschen in der Kneippstadt, eine erhebliche Steigerung zum Vorjahr, wo dieser Wert noch bei 15797 lag. 502 Personen unterhalten in Bad Wörishofen einen Nebenwohnsitz.

Die Zahl der in Bad Wörishofen lebenden Ausländer stieg im gleichen Zeitraum von 2290 auf nun 2482. Insgesamt leben in Bad Wörishofen Menschen aus 87 verschiedenen Ländern.