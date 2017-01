2017-01-18 00:34:00.0

Porträt Die Konstanz in Person

Maria Hahn feiert ein besonderes Jubiläum – und mit ihr noch viele andere Sänger

Ein nicht alltägliches Jubiläum kann Maria Hahn in der Gartenstadt feiern. Seit 25 Jahren steht sie bereits an der Spitze des Kirchenchores von St. Ulrich. Als sie von Heinrich Brandner 1991 gefragt wurde, ob sie nicht die Leitung seines Chores übernehmen wolle, zögerte sie nicht lang und sagte einfach zu. „Es war mein erster Erwachsenenchor und deshalb reizte mich die Aufgabe schon“, sagt Maria Hahn.

Brandner selbst hatte den Chor, der heuer übrigens sein 50-jähriges Bestehen feiern kann, fast gleichzeitig mit der Gründung der Pfarrei St. Ulrich im Jahre 1967 unter nicht einfachen Bedingungen ins Leben gerufen. Brandner leitete den Chor ebenfalls 25 Jahre lang. Zwei Dirigenten in 50 Jahren: mehr Konstanz geht eigentlich fast nicht.

Maria Hahn selbst entstammt einer echten Musikerfamilie. Ihr Vater war Kirchenmusiker in St. Martin in Kaufbeuren und leitete viele Jahre dort die bekannten „Martinsfinken“. Bei der Führung des St.-Ulrich-Chores lagen ihr besonders die Entwicklung eines eigenen Chorklanges, gute Vorbereitung und konstante Präsenz am Herzen. Auch die Pflege eines harmonischen Chorklimas war ihr trotz Disziplin und Zuverlässigkeit besonders wichtig.

Einmal im Monat singt ihr Chor a capella in der Messe und begleitet die kirchlichen Hochfeste. Reizvoll ist für Maria Hahn nach ihren Worten die Suche nach eigenen Messen und Kompositionen, die aber gut singbar und an das Chorniveau angepasst sein müssen. Maria Hahn ist aber auch noch in anderen Musikgruppen aktiv und aus ihrem Chor heraus entstand auch die Instrumentalgruppe „da capo“, die inzwischen viele Auftritte absolviert. Wie sehr die Leiterin von ihren derzeit 24 Chormitgliedern geschätzt wird, zeigt die kleine Feier, mit der diese sie überraschten. Dabei erhielt sie ein Fotobuch überreicht, es gab ein Büffet und lustige Einlagen. Ein Chormitglied hatte ihr gar einen Pullover gestrickt, damit sie bei den Proben nicht frieren muss. Sorgen, sich bald einen neuen Chorleiter suchen zu müssen, brauchen sich die Mitglieder übrigens vorerst keine zu machen. Maria Hahn macht ihre Arbeit mit dem Chor von St. Ulrich so viel Freude, dass sie keineswegs ans Aufhören denkt. (heb)