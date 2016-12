2016-12-30 12:03:00.0

Abfalltipps zum Jahreswechsel Die Korken knallen lassen, und dann ...?

Wie man das wertvolle Naturprodukt Kork richtig entsorgt

Rund um den Jahreswechsel werden viele Wein- und Sektflaschen geköpft. Aber wohin mit den Korken? Die Antwort ist laut der Abfallwirtschaftsberatung am Landratsamt Unterallgäu ganz einfach: ab in die grüne Tonne damit.

Doch nur echte Naturkorken dürfen in die grünen Gefäße, die an jedem Wertstoffhof im Unterallgäu stehen. Kunststoffkorken gehören dagegen in den Gelben Sack. „Kork ist ein wertvolles Naturprodukt, das von der Korkeiche stammt und verwertet werden kann. Der Korken von einer Wein- oder Sektflasche ist zum Wegwerfen viel zu schade“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Auch Pinnwände und Untersetzer werden gesammelt

Gesammelt werden aber nicht nur Flaschenkorken. Auch andere Produkte aus Naturkork werden über die grüne Tonne erfasst, zum Beispiel Korkgranulat, Korkpinnwände oder Korkuntersetzer. Voraussetzung ist, dass diese unbehandelt und frei von Kleber oder Farbe sind. Auch darf kein Holz aufgeklebt sein.

Der gesammelte Kork wird später zu Granulat verarbeitet, das unter anderem zur Dämmung von Häusern verwendet werden kann. So wird der natürlich vorkommende Rohstoff geschont.