2017-01-10 20:00:00.0

Medizin Die Kreiskliniken stellen sich neu auf

Peter Steinbigler gibt die ärztliche Leitung an Manfred Nuscheler ab.

An der Spitze der Kreiskliniken Unterallgäu ist es zu einem Wechsel gekommen. Nach sechs Jahren intensiver Arbeit als Ärztlicher Direktor hat Privatdozent Dr. Peter Steinbigler, Chefarzt der Inneren Medizin und Kardiologie, die Aufgabe des Ärztlichen Direktors an Dr. Manfred Nuscheler weiter gegeben. Nuscheler ist Chefarzt Anästhesie in Mindelheim und Ottobeuren.

Steinbigler übernahm 2010 das Amt des Ärztlichen Direktors und gestaltete seitdem die strategische Ausrichtung der Kreiskliniken entscheidend mit. Laut Geschäftsordnung des Kommunalunternehmens wird das Amt des Ärztlichen Direktors alle zwei Jahre per Wahl durch einen Chefarzt besetzt. Nach nunmehr drei Amtszeiten freut sich Steinbigler, dass nun ein neuer Ärztlicher Direktor diese vielfältigen Aufgaben übernimmt. Diese umfassen vor allem die Vertretung des medizinischen Dienstleistungsangebotes nach außen, die Pflege eines engen Kontaktes mit den niedergelassenen Ärzten im Landkreis, anderen Krankenhäusern, Gesundheitsdienstleistern sowie den behördlichen Stellen. Der Ärztliche Direktor achtet außerdem auf die medizinische Qualität und die Patientenorientierung in den Krankenhäusern des Kommunalunternehmens. Mit einem herzlichen „Vergelt’s Gott“ bedankte sich Vorstand Franz Huber bei Peter Steinbigler für die langjährige und vertrauensvolle Zusammenarbeit im Klinikdirektorium. „Herr Steinbigler hat in den vergangenen Jahren viel für und in unseren Kliniken bewirkt. Neben der stetigen Weiterentwicklung unserer medizinischen Versorgungsqualität und der Sorge für unsere Patienten hat sich Steinbigler vor allem stark für die Weiterbildung unserer jungen Assistenzärzte, sowie die Ernennung zum Akademischen Lehrkrankenhaus der Ludwig-Maximilian-Universität München, engagiert,“ würdigte Vorstand Huber die Zusammenarbeit. Das Amt des Ärztlichen Direktors übernahm zum Januar der Chefarzt der Abteilung für Anästhesie, Intensivmedizin und Schmerztherapie, Dr. Manfred Nuscheler. Landrat Hans-Joachim Weirather, Vorsitzender des Verwaltungsrates, begrüßte Nuscheler als neuen Ärztlichen Direktor und wünschte ihm für seine Amtszeit ein gutes Gespür, Erfolg und eine glückliche Hand bei allen anstehenden Entscheidungen im Sinne der Patientinnen und Patienten unseres Landkreises. (mz)